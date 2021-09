Argüello lamentó que el Ministerio de Educación se ocupe de “politizar todo” mientras hay chicos de sexto grado que no saben leer ni escribir

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial del bloque Floro Bogado Patricia Argüello se refirió a la convocatoria viralizada de la Delegación Zonal de Clorinda que “invita” a los docentes para la capacitación de fiscales para el Frente de Todos y lamentó que el Ministerio de Educación se ocupa de “politizar” todo mientras que “tenemos chicos de sexto grado que no saben leer ni escribir”.

Al hablar del mensaje de la convocatoria dijo: “es una realidad que padecemos los docentes desde hace tiempo, donde somos convocados a fiscalizar elecciones, a un acto político, reuniones políticas, etc”.

Seguidamente indicó que “nuestras escuelas hoy son bunker de capacitaciones con la ideología de este modelo. Es triste y duele a todos los docentes que no pueden ser libres en su ideología de pensar distinto a lo que nos proponen desde adentro por la necesidad de trabajo”.

Reconoció que cuando los docentes se niegan a “cooperar” con lo solicitado hay un “pase de factura” donde lo mínimo tiene que ver con los “conceptos” y “listas de puntajes”.

“Hay una realidad en toda la provincia donde más del 60% de los cargos son suplencias, un docente hoy no tiene un interinato o cargo nombrado como titular, es muy raro encontrar un docente que esté con un cargo donde pueda estar seguro y pueda opinar libremente porque sabe que nadie tiene derecho a tocarlo; lo que pasa al tener suplencias es que miran los lineamientos políticos”, continuó diciendo.

Lamentó Argüello que “nuestra educación hoy esta desvirtuada desde todos los ámbitos y totalmente politizada” y que “tenemos chicos en sexto grado que no saben leer y escribir. Hay un déficit de aprendizaje, pero nuestro Ministerio de Educación se ocupa de politizar todo, de las escuelas como unidad básica, docentes como militantes o fiscales”.

Compartir

Linkedin Print