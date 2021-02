Argüello: “Necesitamos un Estado presente en el sistema educativo”

Compartir

La diputada provincial Patricia Argüello (bloque Floro Bogado), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al inicio del ciclo lectivo 2021 en Formosa que comenzará el 2 de marzo con la asistencia de alumnos en diferentes modalidades ya sea presencial, semipresencial o virtual. En ese sentido lamentó que “una vez más” las instituciones no están en condiciones de recibir a los alumnos y aseveró que son los docentes y directivos quienes deben hacerle frente a todos los problemas que van surgiendo sobre la marcha y que “nunca” fueron resueltos.

“Es una triste realidad la que nos toca a todo el contexto educativo que no es novedad, tenemos la esperanza de que las cosas cambien y que esta pandemia nos muestre otra realidad pero seguimos con la misma incertidumbre, la misma improvisación y con este escenario tan difícil que tienen hoy los docentes que se están presentado a trabajar y nuestros directivos en toda la provincia, una vez más es el docente el que tiene que ponerse la escuela al hombro y es el directivo el que debe ponerse la realidad institucional en los hombros. Sabemos cuáles son esas realidades hoy, la falta de insumos, los arreglos en la infraestructura, el docente que tiene que estar reacondicionando la escuela, limpiando, los insumos que no llegan, hay una notificación que salió a circular desde el Ministerio de Cultura y Educación donde se dan las instrucciones de cómo va a ser el año escolar, pero del dicho a la realidad que están pasando los docentes es distinta”, expresó la legisladora.

Asimismo, dijo que en el regreso a clases, aún hay instituciones educativas que están funcionando como centros de aislamiento. “Ellos dicen que las escuelas se van a fusionar, funcionarían dos en una, imagínense lo que implica eso para el docente y para un directivo, si uno tiene el domicilio de trabajo en el barrio donde está su escuela y no puede funcionar porque todavía está como centro de aislamiento, eso implica todo un cambio en ese docente, directivo, esa familia que debe llevar al niño a otra escuela porque la de él todavía está ocupada como centro de aislamiento, son cosas que no se han previsto y sobre la marcha arrancan siempre priorizando la vuelta a clases, pero no con la realidad que esto implica, el hacer de nuestra escuela un lugar seguro que involucra un trabajo articulado que no lo tendrían que hacer ahora en este proceso de inicio, esto tendrían que haber trabajado todo el año en el que las escuelas estuvieron cerradas, nuestros docentes hicieron un trabajo inmenso para poder llevar adelante el proceso de enseñanza con lo que fue la virtualidad, es necesario que vuelvan las clases, pero deben garantizar una vuelta de manera segura y es lo que no estamos teniendo, hay docentes limpiando las escuelas que están sin insumos, sin elementos de limpieza, la misma temática con la cual terminamos el año pasado”, lamentó.

Respecto al fondo de 50 mil pesos que brinda el gobierno nacional como asistencia covid-19, y que sería para todo el año, manifestó que “como parte de una normativa hay que preparar el edificio escolar para recibir de manera segura a toda la comunidad educativa, con 50 mil pesos no se hace nada en todo el año, el docente y el directivo deben sacar de sus bolsillos para sus propios insumos porque eso siempre fue así y ahora se va a sumar gastar en elementos de limpieza porque uno necesita garantizar su salud y la de sus alumnos y las familias que siempre están presentes más allá de la situación económica que atraviesan como sociedad, siempre acompañan con lo poco o mucho que tienen, pero me pregunto si hoy es prioridad del Estado abrir las escuelas con las condiciones en las que estamos, nos deben garantizar tanto a la comunidad educativa, al docente, al directivo y a la familia que estén en condiciones, nos debemos cuidar entre todos”.

Aseveró en ese sentido que “seguimos en el mismo contexto educativo de siempre donde nuestras escuelas dejan mucho que desear, el maestro de grado, el profesor de secundaria, el profesor de una escuela rural, el maestro especial de una escuela de modalidad especial, todos podemos opinar y sabemos esa realidad, lo triste es que en este contexto que después de un año de ausencias y de estar nuestras instituciones cerradas volvamos con esto más la critica realidad de un contexto social con un coronavirus donde algunas zonas todavía están bloqueadas, no sabemos cómo va a seguir esta situación sanitaria”.

“Mi opinión es que así como reacondicionaron las escuelas para los centros de aislamientos, que fue de la noche a la mañana con los aires, colchones, camas que lo hicieron bajo presión, de la misma forma tendrían que reacondicionar las escuelas hoy, pero no para centros de aislamiento, la política educativa de Formosa debe pujar al gobierno provincial para que la educación sea la prioridad, siempre nuestras escuelas estuvieron abandonadas, siempre el gasto institucional estuvo solventado por los docentes, por la cooperadora, por los directivos, por trabajos para recaudar fondos. Hoy necesitamos más que nunca un Estado presente en el sistema educativo que garantice la seguridad para la vuelta a la presencialidad”, indicó Argüello.

Para finalizar expresó que la vuelta a la presencialidad es más que necesaria ya que “más allá de todo el trabajo que han hecho los docentes por tratar de mantener este proceso de enseñanza en la virtualidad, sabemos que la presencialidad es necesaria, no podemos pasar un año más sin que nuestros niños puedan tener el acompañamiento y la presencialidad en nuestras aulas con lo que significa esto, el volver a la escuela va a implicar necesariamente construirnos de vuelta como docentes en nuestro modo de organizarnos, de realizarnos, el vínculo de la socialización de los chicos, la experiencia educativa va a cambiar, pero también necesitamos la garantía, no la improvisación de cómo vamos a hacer, de cómo subsanar los problemas pendientes que nunca dejaron de existir, necesitamos un acompañamiento real con propuestas verídicas, una vez más es el docente el que debe redoblar la fuerza”.

