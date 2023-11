Argüello y Yorg: «Nuestro mensaje cooperativo es que nosotros seguiremos estando del lado del pueblo»

Los referentes máximos de TECNICOOP Roque Arguello y José Yorg se pronunciaron sobre la nueva etapa que transitará la Argentina con el nuevo gobierno liberal a ultranza, lanzaron un mensaje a las nuevas autoridades que asumirán: “Nosotros seguiremos estando del lado del pueblo porque somos pueblo que ama la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.

“Como cooperativistas somos profundamente demócratas participativos y por tanto, somos respetuosos de la voluntad expresada en las urnas, sin embargo, tenemos muchas dudas sobre si respetarán al noble cooperativismo como movimiento de transformación social”, consideró Arguello.

Agregó Yorg que “el sector cooperativo no tiene nada que ver con la Deuda externa, ningún centavo de peso de esa odiosa deuda proviene del cooperativismo y de tal modo no se podrá achacársele, al contrario, la deuda interna argentina es grande con el cooperativismo”.

Señalaron ambos líderes cooperativos que “en este punto citamos unos poquísimos párrafos de una carta histórica del año de 1981 de CONINAGRO al gobierno de entonces y que hoy constituye nuestro mensaje respetuoso: “El objeto de esta presentación a V.E., es sumar a la información que recibe, el aporte de una inquietud sana al servicio del país, de un sector de la población que expresa una voz diferente”.

“Quien está pronto a asumir la más altas responsabilidades del país, debe conocer dónde están todas las bases confiables, para una acción de auténtica consolidación nacional. La estructura jurídica cooperativa corresponde al área de los servicios sociales organizados y realizados por los mismos asociados, con autonomía, libertad y plena práctica de la democracia económica, que defiende su autenticidad. Una experiencia social que no se presta a la confusión; que no se confunde ni permite que la confundan”.

“El Movimiento Cooperativa nunca estuvo ni está al servicio de nadie ni de objetivos marginales; tiene sus fines propios, históricamente establecidos que se enriquecen con la experiencia social en la práctica del esfuerzo propio y la ayuda mutua. Por eso es una obra común que sirve al país, en cuanto es una expresión autentica de esfuerzo de nuestro pueblo”.