Ariel Rearte continuará por tercera temporada seguida en Comunicaciones

Compartir

Linkedin Print

El entrenador de 44 años llegó en la 2018/19. En la última campaña los mercedeños terminaron quintos en la tabla de posiciones.

Aún falta el anuncio oficial, que se realizará luego de la asamblea que tendrá el club este viernes, pero Ariel Rearte seguirá en Comunicaciones de Mercedes. Será la tercera temporada consecutiva del entrenador chaqueño de 44 años en el equipo correntino, que finalizó la Liga Nacional 2019/20 en el quinto puesto, con un récord de 16 victorias y 10 derrotas en 26 partidos.

Junto con ello, también hay que agregar que el único jugador del equipo que está bajo contrato es Luciano Guerra y que recién la semana que viene, con el nuevo presidente del club a cargo, se empezarán a hacer los anuncios y diferentes gestiones con respecto al plantel.

Por su parte, el técnico que llegó a Comunicaciones en la temporada 2018/19 dirigió en el pasado a Ferro, Instituto, San Martín de Corrientes y Argentino de Junín. Además, desde la 2011/12 hasta la 2013/14 se desempeñó como asistente en Regatas de Corrientes.

Marcos Mata, cerca de fichar en el Saga Ballooners de la segunda de Japón

El éxodo de los jugadores de la Liga Nacional no se detiene. En las últimas semanas varios arreglaron contratos en México, Uruguay y Brasil. En este caso es Marcos Mata el que tiene posibilidades de irse al exterior y, si bien todavía no está confirmado, el alero ficharía en el Saga Ballooners de la segunda división de la Liga de Japón.

Mañana o pasado se haría el anuncio oficial y el contrato, según detalló el colega Marcelo Nogueira, será de una temporada con opción a una segunda. El conjunto japonés cuenta con algunos hispanos: es dirigido por el español Luis Guil y recientemente incorporó a Reynaldo García Zamora, quien antes de la suspensión de la Liga Nacional jugó para Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

No será la primera experiencia internacional de Mata, de 33 años y 2.02 metros, que en la temporada 2013/14 se desempeñó en el Sevilla de España, con compañeros como Satoransky, Porzingis y Hernángomez, con Aito García Reneses de entrenador, y en la 2014/15 en el Franca de Brasil.

Marcos jugó las últimas 4 temporadas en San Lorenzo, consiguiendo el título de la Liga en las cuatro, además de dos campeonatos de Liga de las Américas. En total, suma siete anillos de LNB, empardando a Pichi Campana y Marcelo Milanesio en el segundo puesto de los más ganadores, que lidera Leo Gutiérrez, con 10.