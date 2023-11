Ariel Suarez es el candidato a manejar el Área de Deportes a nivel nacional

Tras la victoria en las urnas, Javier Milei comienza a organizar el Gabinete Nacional que asumirá el próximo 10 de diciembre en Argentina. Una de las áreas que está en disputa es el deporte, la cual sufriría una degradación jerárquica. Patricia Bullrich propuso su candidato para encabezar el sector y parece haber un consenso con la Libertad Avanza. Se trata de Ariel Suárez, el remero que retomó los entrenamientos de manera unilateral en plena pandemia y que fue tapa de todos los diarios. Habrá una reunión clave en las próximas horas.

Una vez consumada la victoria, Javier Milei comenzó a diagramar el Gabinete Nacional asumirá el próximo 10 de diciembre. Si bien no hay confirmaciones oficiales sobre los Ministerios que mantendrán el rango como tal, el libertario adelantó durante su campaña que eliminará al menos cinco. Entre ellas, el deporte.

Hoy con rango ministerial (Ministerio de Turismo y Deportes, el cual encabeza Matías Lammens), el deporte podría sufrir una degradación jerárquica, incluso menor al de ‘Secretaría’, según pudo saber Doble Amarilla. Esto mismo sucedió durante el Gobierno de Macri, lo que supone una reducción presupuestaria, pérdida de autonomía y el peso simbólico propio de un Ministerio, entre otras cuestiones.

En este caso, el nombre que estarían pensando para la reconfiguración del sector es el de “coordinación del deporte federado”. Para encabezar el área, Patricia Bullrich le propuso a Javier Milei un candidato y, a esta hora, el PRO estaría ganando terreno para quedarse con la cartera. Ariel Suárez es el elegido para manejar el deporte a nivel nacional.

En agosto del 2020, el remero, integrante de la Selección Argentina, fue tapa de todos los diarios tras retomar los entrenamientos de manera unilateral en plena pandemia. En ese momento, explotó en redes sociales y decidió cortarse solo: volvió a entrenar pese a la continuidad de la cuarentena y la correspondiente prohibición para realizar distintas actividades deportivas con protocolo.

Hace exactamente dos años, Patricia Bullrich anunció la incorporación del deportista a Juntos por el Cambio. «Estoy con Ariel Suárez, ustedes lo recuerdan porque es el remero que sólo intentó seguir entrenando, pero lo pararon y no lo dejaron, mientras había fiesta en la Casa de Olivos. Hoy Ariel quiere hacer un cambio. Quiere aportar al cambio de Argentina y lo quiere hacer en Juntos por el Cambio», expresó a través de un video en sus redes sociales.

“Las ideas de libertad que tiene Ariel son claves para nuestro proyecto a futuro, representa lo que nosotros pretendemos”, le confiaron a Doble Amarilla al respecto de la decisión.

Suárez tiene conformado un equipo técnico con el cual viene trabajando, desde hace algunas semanas, en proyectos vinculados al deporte. Uno de los pilares “innegociables” de su plan es devolverle la autarquía financiera al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). El organismo perdió esta capacidad tras el decreto sancionado por Mauricio Macri en 2017, el cual derogó el financiamiento a través de las empresas de telefonía móvil.

Vale destacar que Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, envió una Ley al Congreso para que rija, a partir del 1 de enero, la devolución de este financiamiento. «La ley no solo le devuelve la autarquía al ENARD, sino que además lo que recuada el Estado Argentino en los impuestos internos a las bebidas blancas va 75 por ciento automáticamente al ENARD, y el 25 por ciento al Fondo para Obras en los clubes de barrio. Para que tomemos el laburo abajo y el laburo con los deportistas de alto rendimiento”, sostuvo el actual Ministro de Economía en el Estadio Obras Sanitarias el pasado 18 de septiembre.

Ante este panorama, el próximo jueves se llevará a cabo una reunión, en la Ciudad de Buenos Aires, entre el deportista y la denominada ’mesa chica’ de Patricia Bullrich, para definir cuestiones más técnicas y “afinar detalles”, con el objetivo de que Suárez sea quien maneje los hilos del deporte a nivel nacional.