Armando Mena Navareño le declaró su amor a la China Suárez

Compartir

Linkedin Print

A fines de enero, la China Suárez confirmó su romance con el español Armando Mena Navareño. A través de un posteo al mismo tiempo con el influencer, la pareja compartió la noticia de su amor.

Ambos publicaron en sus redes sociales una imagen que los tiene abrazados, muy relajados y con un emoji de corazón ardiendo. La ex de Benjamín Vicuña, por su parte, le dejó en el posteo del emprendedor en los comentarios varios corazones en llamas. ¡Un amor apasionado!.

La confirmación llegó después de que apareció una imagen de la actriz disfrutando de un boliche al que habría ido con Armando. La foto de la pareja confirma la relación, después del ida y vuelta que habrían tenido en el primer viaje de Eugenia a España.

Aunque ella planea radicarse en Madrid junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, la relación se forja a la distancia y deben afrontar no verse tan seguido como quisieran. Si bien en los próximos días viajará a Europa y se producirá el tan esperado reencuentro, él no pudo aguantar y le dedicó todo su amor en las redes sociales.

“Extraño esto todo el tiempo”, escribió Armando encima de una foto en la que se los ve abrazándose y mirándose de manera cómplice. Por su parte, ella compartió una imagen que se tomaron la última vez que se vieron y al pie de la misma dejó un emoji de un corazón y otro de una llama de fuego.

¿Quién es Armando Mena Navareño? En su Instagram -red social en la que lo siguen 30 mil personas- se lo conoce popularmente como @armandounamoto, usuario que eligió en referencia a la empresa de rodados que tiene. En tanto, en su biografía solo lleva escrito “Cosas que corren”. Por otro lado, es amigo de la actriz Úrsula Corberó -popularmente conocida por su papel de Tokio en La Casa De Papel- y su novio, el actor argentino Chino Darín.

Y si bien su romance comenzó en los últimos meses, y cuando además empezaron a seguirse en las redes sociales, hay intercambios de likes que datan del 2016 y del 2018. Por caso, bien podrían haber puesto dichos “me gusta” mientras se stalkeaban.

Un detalle no menor es que el mismo día en que la actriz comenzó a seguirlo en Instagram, el empresario posteó una foto en la que llevaba una máscara, probablemente sabiendo que alguien descubriría este día y vuelta virtual. Y en otra de las publicaciones, él compartió una foto y agregó el emoji de la bandera china: no hace falta aclarar que ese es el apodo de la actriz, quien de inmediato comentó aquel posteo con el emoji de un corazón rojo.

Además, la ex protagonista de ATAV subió una foto sosteniendo una figura de un corazón en su mano, con la que se tapa uno de sus ojos. ¿Quién le dio like, entre los miles de usuarios? @armandounamoto, y también le comentó con el mismo emoji. Todo sucedió el mismo día en que ella había dejado de seguir en Instagram a Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, de quien se había separado a fines de agosto del año pasado. El actor chileno, en tanto, ya había hecho lo propio antes, cuando explotó el escándalo con Icardi.

Compartir

Linkedin Print