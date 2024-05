Armas perdidas: denuncian que empleados del Juzgado sufrieron allanamientos en sus casas

El secretario general de la asociación judicial de la localidad de Clorinda, Fernando Espinosa dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la asamblea que se llevó adelante en el juzgado en el que días atrás desaparecieron armas que pertenecían a la investigación de una causa, indicó que se llevaron adelante allanamientos al azar y que llama la atención lo “pomposo” de la situación. Al mismo tiempo un conocido letrado clorindense, en sus redes posteó su descontento en cuanto a los allanamientos realizados a los que señaló como “al azar” y aseveró que las condiciones edilicias de los Juzgados en la mencionada ciudad no son óptimas.

Espinosa comenzó diciendo: “llevamos adelante una asamblea, que fue pedida por empleados del juzgado de instrucción N°1 en el que se desarrolló el inconveniente que ya es de público conocimiento, ellos se encuentran pasando malos momentos en sus lugares de trabajo”.

“Debemos decir que a muchos de los trabajadores les allanaron la casa y dos de ellos han quedado a disposición de la justicia. Nos llama la atención lo llamativo de los procedimientos, lo pomposo que está siendo todo esto”, añadió.

Señaló también “nosotros desde que ingresamos al Poder Judicial nos debemos a un orden y respeto”.

Vale indicar que este Juzgado tiene unos 30 empleados y a unos 11 se les allanó la vivienda, denunciaron también las malas condiciones de las oficinas judiciales, “estamos trabajando muy mal acá”.

Hugo Ricardo Escobio

Por otro lado, el doctor Hugo Ricardo Escobio, abogado de la ciudad de Clorinda, en contacto con el Grupo de Medios habló acerca del posteo realizado en sus redes en donde habla de la situación de los empleados que fueron allanados y aseveró que la cuestión se está llevando adelante de manera desprolija.

Escobio dijo “yo no formo parte de la defensa de ninguno de los imputados ni de las personas que han sido allanadas, he hecho una publicación opinando acerca de la forma en que se estaban llevando adelante los allanamientos, esto lo como un profesional y un vecino de la ciudad de Clorinda que ve estos avances que se están llevando adelante de manera desprolija”.

Asimismo explicó, que considera que hay que tener una línea de investigación y seguirla, “no hacer de esto una especie de caza de brujas y allanar la casa de todos los empleados, en Clorinda nos conocemos entre todos y sabemos que hay gente con una moral muy alta y que han sido quebrantados, que tienen hijos que van a la escuela y han pasado por una situación muy fea”.

“Se llevaron adelante 11 allanamientos y en ninguno el resultado fue positivo, fueron a cazar brujas. En el juzgado penal son especialistas en investigación y creo que cuando uno se siente perdido sale a buscar cosas sin rumbo y esto después lleva a que haya una serie de cuestiones que hacen que lleven a que los integrantes de la familia tengan serios problemas psicológicos”, contó el letrado.

Dijo también, “yo no apunto a que no se investigue, claro que hay que hacerlo, pero tener una cierta línea de investigación e ir hacia ella”.

En relación a si hay alguna novedad de la investigación, remarcó que está hoy bajo secreto de sumario y cualquier cosa que salga es a modo de chisme.

Situación edilicia

Comentó que “los dos juzgados de Instrucción y Correccional y la Defensoría Oficial se han trasladado del lugar porque se están haciendo arreglos en los edificios, se han trasladado a una casa de dos plantas, es obvio que no se puede trabajar de esta manera. Todo es exageradamente incómodo”.

“No sabemos donde estaban resguardadas las armas y no sabemos con la mudanza donde fue a parar, es obvio que no tenemos porque saberlo porque eso solo le atañe a quien está a cargo de la investigación”.

“Creo que el Superior Tribunal tiene que darle seguridad al personal para que se trabaje de la manera que lo deben hacer, con todas las condiciones adecuadas”, señaló.

“Había pedido a través de mis redes sociales también que se tenga en cuenta nuestra situación y la de las personas que se acercan a alguno de los juzgados, porque tenemos que hacer fila afuera, a la intemperie, bajo el sol, la lluvia o el frío”, cerró.

Según el portal, Noticias Formosa suspendieron al secretario y a un empleado del Juzgado de Instrucción y Correccional N°1.

La suspensión del funcionario y del empleado judicial es preventiva y por el término de 30 días, según decidió el STJ en la resolución 252 que firman los ministros Guillermo Horacio Alucín, Ricardo Cabrera, Eduardo Hang y Marcos Bruno Quinteros.

Los hechos se iniciaron con la desaparición de armas de fuego del Juzgado Nº 1, lo que dio motivo a una profusa investigación que está a cargo de la jueza Mariela Isabel Portales.

En este contexto se realizaron cuatro allanamientos en los domicilios donde residían o frecuentaban el jefe de Despacho del referido Juzgado y un empleado de la misma dependencia, ambos sospechosos del robo. Los dos fueron detenidos e imputados en la causa judicial, pero el primero de ellos presentó su renuncia el pasado viernes y dejó de ser empleado del Poder Judicial.

Con relación al segundo de ellos, la Policía encontró en el allanamiento a su casa un revólver, ocho cartuchos de un rifle calibre 22 largo y un expediente de 21 hojas registro del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2. Por este hallazgo el empleado judicial fue imputado en una causa judicial por el delito de hurto, y ahora también suspendido en sus funciones y bajo investigación administrativa.

Respecto al secretario del Juzgado Nº 1, quien también corrió la misma suerte, el STJ recordó que el artículo 89º de la Ley Orgánica de éste Poder Judicial establece que los secretarios son los jefes inmediatos de la oficina y los empleados deberán ejecutar sus órdenes en todo lo relativo al despacho.

Dichos funcionarios -dice la ley- recibirán bajo inventario los muebles, expedientes, libros, secuestrados y documentos de la oficina, debiendo conservarlos bajo su fiel custodia, siendo responsable administrativamente de toda falta, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan en su caso. La no realización del inventario, será considerada falta grave a los fines disciplinarios.

“Tratándose de una cuestión delicada y seria, atento a la gravedad del hecho denunciado, se torna necesario la sustanciación de un sumario administrativo en los términos del artículo 14° del Reglamento Interno de Administración de Justicia, con la suspensión preventiva en sus funciones”, afirma la resolución de la Corte Provincial.