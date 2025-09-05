Arranca la 80ª Expo Rural Formosa: los animales ya están en el predio

Con la llegada de los animales al predio ferial de la Sociedad Rural, ya está todo listo para el inicio de la 80ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura y Granja – Expo Formosa 2025, que se realizará desde este viernes 5 hasta el domingo 7 de septiembre en las instalaciones ubicadas en el barrio Villa del Carmen.

La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas, y se invita a toda la comunidad a ser parte de esta edición histórica, que se celebra en el marco de los 90 años de la Sociedad Rural de Formosa.

Acto inaugural y actividades ganaderas

El acto oficial de inauguración será el sábado 6 a las 10:30 horas, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de socios, directivos e invitados especiales.

Desde el viernes 5, las actividades comienzan temprano con la muestra comercial e industrial, mientras que el jurado de Clasificación evaluará los ejemplares ganaderos durante la jornada. A las 19:30 se llevará a cabo la entrega de premios.

Uno de los momentos más esperados será el desfile de campeones, que tendrá lugar el sábado, en el marco de la ceremonia inaugural, seguido a las 14:00 hs por el remate de reproductores, a cargo de la firma Don Raúl SRL. El domingo a las 14:00 será el turno del remate de animales de granja.

Además, esta edición contará con la Expo Nacional de Búfalos, sumando un condimento especial a la tradicional muestra ruralista.

Una exposición para toda la familia

Durante el fin de semana, el predio se transformará en un espacio para vivir la tradición, la innovación y la cultura formoseña. Los visitantes podrán recorrer stands comerciales, artesanales y gastronómicos, participar en actividades interactivas, y disfrutar de espectáculos en vivo.

El sábado 6, desde el mediodía, se realizarán pruebas de manejo (Test Drive), espectáculos criollos, sorteos y shows en vivo. Entre los destacados se encuentran la Cabalgata Criolla, el juego de Pato (deporte nacional), presentaciones folclóricas y musicales con artistas como Facundo Barrientos, Tania Torres, Hernán Mareco y Lea Colman – El Código, quien cerrará la jornada.

El domingo 7, desde las 9:30 hs, continúa la propuesta con más actividades familiares, música y tradiciones. A las 12 habrá una cabalgata para niños y adultos, más pruebas de manejo, juegos criollos y espectáculos con artistas como Hirlando Montiel, Herencia Ledesma, Festivaleros y el cierre a cargo del grupo De Raíz.

También se presentará el espectáculo de la Policía Montada y Canes, uno de los preferidos del público.

Acceso y transporte

Para mayor comodidad, la línea A de colectivos llegará hasta el predio durante los días del evento, facilitando el acceso a todos los formoseños.