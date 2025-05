Arranca un mes con cinco elecciones

Después de salir tercero en la elección de constituyentes en Santa Fe, muy lejos de la lista del gobernador Maximiliano Pullaro y detrás del peronismo, el Gobierno se encamina a un fin de semana complejo en materia electoral. Se trata de la última parada antes de los comicios porteños. En San Luis, Jujuy, Salta y Chaco, con distintos sistemas de votación, el oficialismo despliega estrategias diferentes y con expectativas moderadas. La sintonía con los gobernadores de los cuatro distritos obliga al Gobierno a un juego limpio y una moderación en las propuestas que rompe la melodía del relato oficial contra la casta.

En San Luis, donde se eligen 23 diputados y 4 senadores por distritos con estreno del sistema de boleta única papel, La Libertad Avanza no tendrá candidato. El apoderado del partido Santiago Viola, que no tiene cargo pero sí despacho en la Casa Rosada, impidió a través de una cautelar de sus delegados en la provincia que hubiera una lista violeta. Lo celebraron los senadores Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta que no quieren competencia en su distrito.

El diputado nacional Carlos D´Alessandro -que fue cabeza de lista en 2023- se quedó con las ganas de ser el candidato de Milei en San Luis en su intento de posicionarse de cara a 2027. Ahora, la pelea de fondo es otra vez entre la lista del gobernador Claudio Poggi y la de su antecesor (y también sucesor) y antiguo jefe político Alberto Rodríguez Saá. El mandatario provincial tiene como aliado de peso al hermano de su adversario, el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá.

Las declaraciones más recientes de Poggi sobre Milei transparentan la afinidad entre ambos. “Fue colega, amigo, diputado antes de ser presidente y yo de gobernador. El Presidente está trabajando en solucionar la macroeconomía de la Argentina y yo rápidamente visualicé que un gobernador, un intendente, debía abocarse a la microeconomía”, consignó Poggi en clave libertaria.

En Jujuy, en cambio, se multiplican las listas que se arrogan la representación del Presidente. Tres boletas -del sistema tradicional- en el cuarto oscuro llevarán impresa la cara de Milei, pero solo una es la bendecida de la Rosada. Se trata de la lista de Kevin Ballesty, que se referencia en el jefe de bloque de senadores libertarios Ezequiel Atauche. Hasta Jujuy (y Salta) viajaron los influencers/funcionarios de Santiago Caputo para apuntalar al candidato y apuntar contra el ex gobernador Gerardo Morales. Desde el Gordo Dan a Agustín Romo e Iñaki Gutiérrez.

El sucesor de Morales, Carlos Sadir, tiene más y mejor entendimiento público con la Rosada. Se eligen 24 diputados y el mandatario provincial pone en juego 18 de las 31 bancas que el radicalismo tiene en la legislatura. Su candidato es el presidente de la juventud radical a nivel nacional Adriano Morone.

El peronismo colaborará con él con la dispersión de votos. Los interventores del PJ local por orden de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, llevan a la candidata Noemí Isasmendi, que responde a diputada nacional Leila Chaher, de La Cámpora.

Del otro lado, el Frente Somos Más candidatea a Carlos De Aparici, un aliado de la senadora nacional Carolina Moisés, que votó a favor del RIGI, responde a José Mayans y acaba de fracturar el bloque del peronismo en la Cámara Alta.

El Frente de Izquierda, que suele hacer buenas elecciones en la provincia, lleva a Alejandro Vilca como primer candidato.

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz como sus vecinos Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca; también prestó apoyo en el Congreso a cambio de asistencia y recursos.

En la capital tiene dos listas que lo respaldan. La de Vamos Salta, de la la ex secretaria de Minería Flavia Royón -eyectada del Gobierno el año pasado, y la de Guillermo Kripper. Ambos llevan como candidato al senado provincial a Bernardo Biella, ex candidato a vicegobernador de Alfredo Olmedo.

El outsider famoso por su campera amarilla, expulsado del Parlasur en 2024, vigiló el armado libertario local. La dispersión de lo que era JxC juega a favor del gobernador en los comicios que renuevan 31 bancas de diputado y 12 de senadores, con boleta única electrónica. En el oficialismo nacional esperan que esa atomización perdida en octubre para conseguir a uno de los tres senadores.

En medio de un panorama en el oficialismo nacional que corre de atrás antes de la carrera que más le importa en la Ciudad, Karina Milei habilitó una confluencia electoral con el frente del gobernador chaqueño Leandro Zdero. Significará posiblemente la única victoria antes de los comicios porteños, que tiene final abierto, y la sociedad obturará una victoria peronista.

La hermana del Presidente autorizó una excepción a sus propias reglas de pureza partidaria y permitió que LLA compartiera cartel -en segundo lugar- con Chaco Puede. Pidió, también, como recordó Mauricio Macri en las últimas horas que el PRO quedara fuera y solo pudiera adherir a la candidatura.

Con boleta única papel se eligen 16 diputados provinciales. La pelea de fondo es la del gobernador radical con su antecesor Jorge Capitanich, que será candidato para la legislatura local y probablemente repita en octubre en la contienda nacional para elegir senadores. Ese cálculo interesa más a la Rosada que la de las legislaturas provinciales; paradas obligadas que afectan el relato rumbo a la elección para renovar el Congreso.