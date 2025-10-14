Arrancó el Nacional «A» de Handball condominio metropolitano en la jornada inaugural

La jornada inaugural del torneo más importante del calendario anual de la CAH concluyó con triunfos para cinco equipos (uno, por duplicado) de la Federación Metropolitana y dos de la Cordobesa. Dorrego y River, ganadores de la última edición del certamen en sus respectivas ramas, dieron su primer paso positivo rumbo a la defensa del título.

La 38º edición femenina y 37º masculina del Nacional de Clubes Adultos A ya está en marcha en Córdoba. Ocho duelos dieron inicio a un torneo que tiene al IPEF y al Polideportivo de Alta Gracia como doble sede. Todos los partidos del Nacional se pueden seguir en vivo vía streaming en el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Handball.

S.A.G. Villa Ballester, Dorrego, River y Municipalidad de Alta Gracia, en la rama masculina; Sedalo, River, Ferro y Jockey Club, en la femenina, comenzaron con el pie derecho en un Nacional que convoca a representantes de ocho afiliadas a la CAH y que además de los dos títulos pone en juego plazas para el Sur-Centro de Clubes 2026.

El actual tenedor del título masculino venció sin atenuantes a Somisa de San Nicolás, en lo que fue el primer choque en Alta Gracia y la apertura del Grupo A que comparten ambos con Municipalidad de Maipú: fue 34:26 en favor de Dorrego, que pretende revalidar lo hecho el año pasado en Mar del Plata. Unas horas antes, S.A.G. Villa Ballester hizo lo propio ante el representante de Río Negro, Sol de Mayo de Viedma, llevándose las dos primeras unidades del Grupo D (que integra también Alianza Handball) al imponerse por 31:23.

Por el Grupo B, River logró destrabar un cruce ante Nueva Generación que, durante todo el primer tiempo tuvo que batallar. Los de Comodoro Rivadavia supieron llevar los hilos durante la mitad inicial, perdiendo la ventaja a solo cinco minutos de que culmine. Al complemento los dirigidos por Dady Gallardo salieron con otro aire y lo dejaron de manifiesto en la cancha: lo que durante media hora fue golpe y golpe, terminó en una victoria por 28:18. Mañana el diez veces campeón de esta competición saldrá nuevamente a la cancha, esta vez para medirse ante Universitario de Córdoba. En el marco del Grupo C, Municipalidad de Alta Gracia doblegó a UNCuyo por 29-23, en un juego clave por el pase a la próxima instancia, con Ferro aguardando por la acción.

Por el lado de la rama femenina, River se impuso con suma holgura ante Porvenir Talleres de Villa Constitución por 32:16, en un enfrentamiento que en la primera mitad gozó de gran paridad. Sin embargo, en la segunda parte, las Millonarias se adueñaron del control de la pelota e impusieron condiciones, en lo que significó el inicio del Grupo A (Universitario de Córdoba quedó libre). En la Zona B, Sedalo tampoco la tuvo fácil ante la debutante Alta Barda de Neuquén, prevaleciendo por 35:31.

En la sede de Alta Gracia, Ferro derrotó por 30:22 a UNCuyo en un juego válido por el Grupo C, el día previo a su compromiso con Belgrano de Córdoba (quien quedó libre este lunes). Finalmente, en Córdoba capital, Jockey Club batió a Once Unidos de Mar del Plata por 24:20, ante el férreo apoyo de su gente. Los locales transitaron el encuentro a una distancia cómoda de sus rivales en el marcador desde un primer momento, sin sufrir mayores sobresaltos y con una auténtica fiesta en las gradas, entre los vítores y el incesante redoblante. Las locales volverán a jugar mañana, también a las 20hs, ante Municipalidad de Vicente López.