Arrancó nueva etapa de Precios Cuidados y habrá controles

La Secretaría de Comercio Interior puso formalmente en marcha el nuevo programa Precios Cuidados -compuesto por una lista de 1.321 productos- y advirtió que que realizará controles durante el fin de semana para garantizar el cumplimiento de abastecimiento y valores fijados en las góndolas.

«Hoy tenemos la canasta instalada y yo estoy muy conforme, las empresas han trabajado, no sin tensiones porque son 155 empresas; tenemos grandes conglomerados que son las que ofertan el grueso de la canasta pero logramos alcanzar esta canasta de 1.321 productos, que es el doble de lo que originalmente tenía Precios Cuidados», dijo Feletti.

«Estoy muy conforme, realmente fueron meses arduos y esto no es para lo que fue la negociación ni para las empresas pero sí para lo que decían los medios hegemónicos: en estos tres meses no tuvimos ni desabastecimiento ni salida Rodrigazo, ni estallido de precios, eso no pasó por más que estuvimos tres meses soportando esos pronósticos», afirmó.

Anoche, el Gobierno nacional oficializó la lista que incluye 1.321 productos que integran el programa de Precios Cuidados, y que estará vigente hasta el próximo 7 de abril, según se informó oficialmente.

El programa de estabilización de precios tiene vigencia anual con revisión trimestral. Esta primera etapa contempla una pauta de 2% mensual promedio para todos los productos y estará vigente hasta el próximo 7 de abril.

La nueva lista incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros.

De la renovada lista se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad.

Los productos de Precios Cuidados se comercializan en todo el país, en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.

Feletti anunció que pronto se comunicará formalmente la lista a los supermercados y grandes mayoristas para la puesta en marcha del programa y confió que «va a tener éxito».

«Me siento realmente satisfecho con esta canasta, es compatible con el consumo del argentino medio que es lo que se buscaba», señaló.

