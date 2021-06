Compartir

No sé dónde están los policías que no logran atrapar a un solo delincuente. Los arrebatos aumentan todos los días y aprovechan para robar a la gente en las paradas de colectivos y cuando van en sus motos. ¿La Policía no ve esto? solo tiene ojos para perseguir a los trabajadores.

