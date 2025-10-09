Arrestaron a un hombre con marihuana y cocaína en Laguna Blanca: allanaron su vivienda y hallaron más drogas

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Delegación Laguna Blanca, detuvieron a un hombre e incautaron plantas de marihuana, fracciones de la misma sustancia, cocaína y otros elementos vinculados al narcotráfico, en el marco de un importante operativo policial.

El procedimiento inicial se concretó el martes último, luego de que transeúntes alertaran a los uniformados sobre la presencia de un sujeto que aparentemente comercializaba estupefacientes en el Paseo Laguna Blanca. Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron al sospechoso y, durante el palpado preventivo, encontraron en su poder varios envoltorios con marihuana y dinero.

El hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Posteriormente, los investigadores continuaron con las tareas de campo y reunieron elementos que indicaban que en el domicilio del detenido funcionaría un punto de venta de drogas. Con las pruebas reunidas, solicitaron una orden de allanamiento a la jueza Mariela Isabel Portales, quien autorizó el procedimiento.

La medida se llevó a cabo el miércoles último en una vivienda del barrio Gendarmería Nacional, a cargo del personal de la Delegación Drogas Peligrosas Laguna Blanca, con colaboración de efectivos de la Unidad Regional Cuatro y de la brigada de investigaciones de la comisaría local.

Durante la requisa se secuestraron plantines de marihuana, envoltorios con la misma sustancia fraccionada, cocaína, un teléfono celular y diversos elementos de interés para la causa. Todo quedó a disposición de la Justicia provincial, que continúa con las actuaciones correspondientes.