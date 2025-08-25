Arrestaron a un sujeto que amenazó de muerte a su expareja y a otro joven con un arma blanca

La Policía de Formosa llevó adelante dos procedimientos en distintas localidades de la provincia que terminaron con la detención de dos hombres, uno por violencia de género y otro por amenazas con un arma blanca.

El primer hecho ocurrió en el barrio San Miguel de Clorinda, cuando efectivos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana acudieron a un llamado al 911. Una mujer denunció que su expareja se presentó en su casa y la amenazó de muerte. El personal policial contuvo a la víctima y, tras un rastrillaje en la zona, detuvo a un hombre de 40 años.

El segundo caso se registró en Las Lomitas, donde agentes del Comando Radioeléctrico Operativo realizaban recorridas preventivas. En las calles Jorge Newbery y Moreno, encontraron a un joven de 18 años que insultaba y hostigaba a sus vecinos mientras portaba un cuchillo. El individuo fue reducido y demorado en el lugar.

Ambos sujetos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial.