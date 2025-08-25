La Policía de Formosa llevó adelante dos procedimientos en distintas localidades de la provincia que terminaron con la detención de dos hombres, uno por violencia de género y otro por amenazas con un arma blanca.
El primer hecho ocurrió en el barrio San Miguel de Clorinda, cuando efectivos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana acudieron a un llamado al 911. Una mujer denunció que su expareja se presentó en su casa y la amenazó de muerte. El personal policial contuvo a la víctima y, tras un rastrillaje en la zona, detuvo a un hombre de 40 años.
El segundo caso se registró en Las Lomitas, donde agentes del Comando Radioeléctrico Operativo realizaban recorridas preventivas. En las calles Jorge Newbery y Moreno, encontraron a un joven de 18 años que insultaba y hostigaba a sus vecinos mientras portaba un cuchillo. El individuo fue reducido y demorado en el lugar.
Ambos sujetos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial.
Arrestaron a un sujeto que amenazó de muerte a su expareja y a otro joven con un arma blanca
