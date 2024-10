Arriazu: «Nuestros reclamos apuntan a la inequidad y al destrato que estamos recibiendo»

Lucas Arriazu, trabajador judicial dialogó con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación de los trabajadores en relación a las medidas de fuerza que se están llevando adelante desde el año pasado y que se intensificó cuando los Magistrados y Funcionarios se aumentaron los sueldos hasta es un 200 por ciento.

Arriazu comenzó diciendo: “hemos iniciado nuestro día con otro día más de lucha por parte de los trabajadores de la justicia por la situación que la patronal nos está haciendo sentir”.

“Tenemos que decir que nosotros estamos ante un total desconocimiento y desvalorización por parte de la patronal para con los trabajadores porque ellos están necesitando la labor judicial para poder realizar la tarea que ellos habitualmente dicen en sus mismas resoluciones”, indicó.

Vale recordar que la Comisión Directiva viene llevando adelante diferentes tratativas para poder mejorar el salario de los trabajadores de la justicia, teniendo en cuenta que en todo el NEA hay una legislación que busca una media regional salarial de los empleados judiciales de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones y, en este contexto, la única provincia que no ha actualizado los haberes en Formosa.

El ex gremialista acotó que “el salario de los trabajadores de la justicia está enganchado al sueldo de los ministros y que si ellos se aumentan los sueldos, nosotros por añadidura, es por ello que buscamos que se nos garantice esa posibilidad”.

“Esta lucha arrancó a finales del año pasado. El Poder Judicial solo nos dio aumento salarial del 30 por ciento en base a nuestros salarios, mientras que los Magistrados y Funcionarios llegaron a tener una recomposición salarial de hasta el 242 por ciento de su básico”, indicó Arriazu.

“Sabemos que no somos funcionarios o magistrados, somos una parte fundamental en la parte judicial”, explicó.

“Nuestros reclamos apuntan a la inequidad y al destrato que estamos recibiendo por parte de la patronal”, manifestó.

“Somos los únicos trabajadores del NEA que estamos fuera de una recomposición salarial que contemple la media regional porque hay que tener en cuenta que en la provincia del Chaco un personal que recién ingresa a la justicia cobra más de 900 mil pesos”.

“En Formosa se suspendió la ley de enganche, nosotros nos hemos quejado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ellos nos respondieron que la provincia ni la Nación están en condiciones de abonar dichos salarios”, cerró.