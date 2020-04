Arrieta: «Extraño poder entrenar, trabajar, tener el día a día de siempre»

Compartir

Manuel Arrieta, uno de las jóvenes figura que tiene el boxeo de Formosa repasa en esta nota como vive la cuarentena, de qué manera entrenar para seguir en actividad y como vive desde lo personal este momento inédito.

1-Que te genera esta situación? Angustia, miedo, ansiedad?

-Me genera es ansiedad, más que miedo. Estoy esperando poder hacer una vida normal, lo que hacía antes. Extraño poder entrenar, trabajar, tener el día a día de siempre. Uno se acostumbra a una rutina diaria.

2-Como te estás cuidando desde la parte física y alimenticia para estar bien?

-No sigo una dieta estricta pero sí que trato de alimentarme bien y moverme en casa. Por lo general lo hago a la hora de la siesta. La idea lógicamente es estar bien desde lo físico, ya que es clave para cualquier deportista.

3-Estas en contacto con tus entrenadores para seguir una rutina de trabajo?

-El contacto con ellos es permanente. Todos tratamos de estar atentos a lo que nos pidan Fernando y Carlos Céspedes. Uno extraña mucho eso de entrenar y entrenar.

4-Que haces en estos días de aislamiento? Miras pelis, series, lees cosas de boxeo?

-Es un descanso obligatorio, donde trato de mirar tele. Una cosa que miro muchos son peleas viejas. Me gusta ver combates de Omar Narváez, Carlos Monzón, el “Chino” Maidana, Lucas Matthisse, de “Maravilla” Martínez. Trato de estar tranquilo y a través de las peleas viejas, seguir aprendiendo cosas.

5-Es el momento más duro que toca pasar como deportista al no poder entrenar con normalidad? Y no saber cuándo volverá el boxeo?

-Es un momento duro para el deportista. Para la sociedad es algo terrible. La verdad que esperamos que esto pase rápido y que deje la menor secuelas posibles. La gente parece que está sentando cabeza, al principio costó un poco. Esto es algo serio, si no se trabaja en equipo va a ser muy difícil de parar. Es muy delicado, ojala cada uno pueda volver a su vida diaria. Sé que para el boxeo es muy duro, vamos a tener que posponer muchos eventos, y seguramente volver a poner se a punto para lo que vendrá mas adelante.