Arroyo ratificó planes de su cartera y “asistencia alimentaria”

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, ratificó el plan de su cartera de generar puestos de trabajo, urbanizar barrios y poner en marcha jardines, sosteniendo “la asistencia alimentaria”.

Lo dijo al visitar en Mar del Plata el Espacio Cultural Unzué, donde recorrió la feria de emprendedores, las obras en construcción y las actividades recreativas que se llevan a cabo en esta temporada en los jardines del ex asilo para huérfanos marplatenses.

“Apostamos a que las familias se integren a los espacios culturales y hoy estamos recorriendo y visitando a los pequeños emprendedores que están en este lugar promoviendo la economía social”, dijo Arroyo a Télam.

También se reunió con la institución ‘Ayudemos de Corazón’, a la que, dijo, “hemos apoyado con 100 tablets y 2 netbooks para que los chicos que no pudieron seguir las clases en 2020 tengan condiciones para conectarse y educarse”.

“Durante el 2021 nuestra tarea y la política social que yo he puesto en marcha tiene que ver con generar 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios, poner en marcha 800 jardines y sostener la asistencia alimentaria” aseveró el funcionario.

Recordó que “nuestro ministerio arrancó el año pasado con 84 mil millones de pesos de presupuesto y terminó con 240 mil millones, ya que hubo una decisión clara del presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos”.

También dijo que el espacio cultural Unzué “puede llegar a ser un espacio adecuado para la vacunación contra el Covid-19, pero esta decisión la tomará el sector de salud”.

