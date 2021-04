Arroyo ratificó que el Gobierno reforzará la asistencia a sectores productivos con dificultades

Compartir

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ratificó que el Gobierno reforzará la asistencia “a los sectores productivos y zonas del país que tengan dificultades” ante la segunda ola de coronavirus y no descartó asistencias “concretas” para los más perjudicados.

En diálogo con radio Dos, Arroyo resaltó la decisión de ampliar el Programa Potenciar Trabajo, que involucra a “15 mil correntinos” y garantizó que se está “evaluando permanentemente la situación, para tomar medidas, pero no en términos del Ingreso Federal de Emergencia, como se hizo” anteriormente.

“El IFE no está presupuestado para este año y se implementó en un momento de cierre absoluto de la actividad económica en la Argentina, muy diferente a estas restricciones, pero vamos a hacer un seguimiento de los sectores con dificultades y los vamos a acompañar”, aseguró.

Recordó que en febrero último fue aumentada en un “50% la Tarjeta Alimentar” y reiteró que seguirá reforzándose la asistencia en merenderos y comedores.

Reivindicó el objetivo del Gobierno de “transformar planes sociales en trabajo” y concluyó: “Es un momento de combinar derechos y trabajo”.

