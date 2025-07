Arrúa defendió la Ley de Lemas: «Permite la mayor participación democrática del pueblo»

El diputado provincial electo por el Partido Justicialista (PJ), Hugo Arrúa, se refirió a la importancia de la Ley de Lemas, vigente en la provincia desde 1989; y aseguró que la normativa “permite la mayor participación democrática del pueblo”.

“A la oposición esa ley, naturalmente, no les funciona y esa es una manera de justificar lo que ellos no pueden hacer, que es darle el resultado electoral desde el trabajo político que debieran hacer”, reprochó.

Y opinó: “Quieren que el sistema responda por ellos, por su resultado electoral, cuando en realidad tienen que llevar un proceso de trabajo político lógico y natural, en el tiempo y en el territorio, para que puedan tener la respuesta política desde lo electoral”.

Pero, cuestionó el flamante legislador que asumirá su banca en diciembre, “¿cómo vamos a tener una respuesta política de ellos si solamente se encargan de criticar y de apuntar a cuestiones personales?”.

“La política para ellos se trata siempre de denostar al oficialismo, sin poner a disposición del discernimiento del electorado qué piensan de la política. Si no les gusta lo que hace Gildo Insfrán para su pueblo, ellos tienen que decir: nosotros no estamos de acuerdo con lo que piensa Insfrán en la educación, creemos que la educación tiene que ser esto, por ejemplo”, sostuvo.

Y ahondó: “Es decir, la política realmente tiene que presentar al electorado posturas políticas de discernimiento para que el electorado se enriquezca y diga: ah, me gusta lo que dice él o ella y votar en consecuencia, pero ese trabajo no existe en la oposición”.

Al contrario, indicó Arrúa, “reniegan del resultado que la gente da, naturalmente, al no tener una respuesta de parte de ellos, de proponer a la comunidad una alternativa política”.

Y, al encontrarse con un resultado inesperado, consideró, “critican lo que ellos utilizan y muy bien para sus objetivos”, haciendo alusión a la cuestionada Ley de Lemas.

“Al no tener tampoco respuestas en cantidad de lo que ese sistema le da, quieren ir a nivel nacional para que los porteños decidan, por los formoseños, qué sistema electoral es el que quisieran tener. Y me parece que se están equivocando nuevamente, la política no es eso”, apuntó.

El diputado electo recordó, también, que para aprobar esta normativa provincial “hubo consenso de todos los sectores partidarios” como “los dirigentes más tradicionales de la Unión Cívica Radical (UCR), por ejemplo”.

“Después se desvirtuó todo, pero en un momento la Cámara de Diputados, yo recuerdo, estaba integrada por cuadros políticos, tanto del justicialismo como de la UCR. Existían creo que uno o dos diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que eran los que terciaban en esto, pero particularmente era el Peronismo y la UCR”, detalló.

Y, en ese marco, “llegaron a un consenso de interpretación y aprobación de esta Ley, que la han utilizado todos, con distintos resultados, pero a favor siempre”; a la vez que permitió, también, “jueguen en sus propias internas”.

“Lamentamos, la verdad, que ellos sigan insistiendo sobre esto. La única verdad es la realidad, y la realidad es que los votos son los que cantan y definen una cuestión política, en este caso coyuntural, como hemos tenido”, ratificó.

Por último, Arrúa remarcó que “tendrán que seguir trabajando y seguramente al tener mayoría por parte del pueblo podrán hacer lo que crean conveniente en la reforma que quieran, pero mientras el pueblo dé su veredicto no podemos ponernos en contra”.

“Como dijo el Gobernador hace poco: todo lo que digan está bien, pero yo solamente sé una cosa, si el pueblo de Formosa quiere que siga, me va a votar, si no quiere que siga, no me va a votar. Es simple, y esto es lo que ellos no saben aceptar”, cerró.