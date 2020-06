Arrúa dijo que ante la llegada del frío “lo más importante es cuidar a los adultos mayores”

Compartir

El titular del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo se encuentran trabajando desde el organismo, teniendo en cuenta que empezaron a registrarse muy bajas temperaturas y que la mayoría de las Casas de la Solidaridad atienden a adultos mayores que van a retirar la comida cada día.

“Nosotros seguimos todo lo que es el protocolo de covid-19 más teniendo en cuenta el frio que es una de las claves fundamentales que debemos tener, se ha vacunado a los adultos mayores en tiempo y forma para retirar lo que anualmente se da en esta época que son las gripes fuertes pero ahora potenciado por esto que es un cuidado que debemos tener, gracias a Dios en Formosa no tenemos coronavirus pero no estamos exentos, tenemos que ser muy cuidadosos porque por lo que estamos viendo en los medios nacionales muchas provincias han rebrotado esta situación y debemos tener un cuidado absoluto ya que no tenemos coronavirus pero sabemos que la forma en la que puede existir en Formosa es si alguien viene y contagia a los formoseños por eso hay un estricto control de parte del gobierno de la provincia y nosotros también tenemos que estar preparados y cuidarnos, la ventaja de todo lo que hacemos los formoseños con respecto a la cuarentena es que estamos preparados ante la contingencia con la distancia, el cuidado, el Estado también está preparado con toda la artillería que de ser necesario se utilizará pero lo más importante es que nosotros resguardemos ese cuidado y estemos atentos ante la situación”, explicó.

Asimismo destacó que “en ese sentido la franja más importante a cuidar son los adultos mayores y por eso seguimos con un protocolo muy fuerte en las Casas de la Solidaridad, nuestras compañeras y compañeros de trabajo que preparan la comida cumplen con el protocolo, cumplimos a nivel de infraestructura con lo mismo y los adultos mayores vienen con el cuidado suficiente, con los barbijos, con la distancia social que corresponde a retirar sus alimentos, esa es una cuestión importante ya que esta cuarentena por la inmovilidad social y laboral en muchos casos se potencia y es a resaltar el estado y que el IPS esté dando la respuesta a los adultos mayores. De lo normal que siempre tuvimos con los adultos mayores se han aumentado casi en un 20% personas que se sumaron para recibir los alimentos y eso demuestra que en esas sumas que hemos tenido hay gente que ya estaba teniendo necesidades y se han sumado para retirar sus productos”.

De la misma forma dijo que los adultos mayores solo van a retirar la comida, no como antes donde se quedaban a comer en las diferentes Casas de la Solidaridad, “la característica que tiene el IPS o los pensionados es que en un gran porcentaje son adultos mayores que viven casi solos o en pareja con alguien que también es parte de este sistema pero hay un gran porcentaje que manda a retirar la comida, por ahí el familiar quiere tener ese cuidado y que no corran ese riesgo de exponerse, pero el porcentaje no es tan grande, sí hay una presencia personal de cada uno de los adultos mayores que no solamente van porque a lo mejor no tienen alguien que vaya sino que quieren hacer esa gimnasia de ir a la Casa de la Solidaridad ya que muchos prácticamente vivían ahí y el de encontrarse también aunque sea a la distancia con sus pares, salir un rato, caminar para buscar su comida, en eso hay muchos que son muy personalistas en ese sentido”.

Respecto a cómo trabajan en cuanto a la contención de los abuelos, explicó que “costó mucho esto pero hoy una consciencia fuerte por parte de ellos, hay una consciencia importante respecto al cuidado, si algo que ellos siempre tenían como cotidiano eran los encuentros, jugar a las cartas, todo eso se ha parado lamentablemente, para la otra semana vamos a tener un resultado, estamos llevando adelante una encuesta entre todos ellos sobre distintos puntos que tienen que ver con lo físico, lo psíquico y va a ser muy interesante tener la síntesis final de esto que con mucho gusto vamos a informar para tener una idea de cómo están llevando a esta cuarentena en todos los aspectos, específicamente queremos saber cómo están en los psíquico, sabemos que la persona que vive sola por ahí extraña, se siente con ganas de tener los aspectos que siempre han tenido, en ese orden seguramente vamos a tener un resultado”.

Para finalizar se refirió al cronograma de pagos y aseguró que “solo falta una decisión de parte del sistema administrativo, pero para el lunes vamos a tener el cronograma definido teniendo en cuenta que el miércoles es 10 de junio y siempre el 10 de cada mes empieza el pago de los pensionados y consciente de que estamos trabajando con un cronograma diario ya que no se paga en un solo día teniendo en cuenta que no queremos que se agolpen los pensionados en un solo día, hay una propuesta que hemos presentado en Economía que de aprobarse el lunes, estaríamos informando cómo va a ser el pago de los pensionados de este mes”.