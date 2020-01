Arsenal empató ante Newell’s y no pudo llegar a lo más alto de la Superliga

Compartir

Linkedin Print

En un partido que enfrentó a dos equipos con aspiraciones diferentes, Arsenal y Newell’s empataron 1-1. El partido, válido por la fecha número 17° de la Superliga, se disputó en Sarandí. Con este resultado, los dirigidos por Sergio Rondina no pudieron llegar a la cima del certamen, mientras que los rosarinos -con Frank Kudelka como DT- dejaron pasar una chance importante para despegar de la zona baja de la tabla de los promedios.

El conjunto local fue más claro en sus intenciones en el comienzo del partido. Aún ante ese panorama, fue Newell’s el que generó la primera chance para abrir el marcador, con un cabezazo de Cristian Lema a la salida de un córner que se fue apenas por arriba del travesaño.

Un estupendo gol le dio la chance a Arsenal de tomar la delantera en el marcador. Sobre los 24 minutos, Nicolás Giménez abrió la pelota hacia la derecha para la entrada de Fernando Torrent, que sacó un potente disparo al primer palo, inatajable para el arquero Alan Aguerre. Con justicia, los del Viaducto lograban el 1-0.

La Lepra comenzó a crecer y a mostrar mejores pergaminos para ir en busca del empate. Sobre los 39’, tras un mal rechazo en un córner, la pelota le quedó a Luis Leal por el segundo palo y el arquero Daniel Sappa logró sacar con los pies un tiro que llevaba mucho peligro. Un minuto después, Santiago Gentiletti estrelló un cabezazo en el travesaño y así quedaba claro que los rosarinos empezaban a “apretar” a su rival.

El empate de Newell’s no tardó en llegar. A los 41’, Maxi Rodríguez quiso meterse al área y la pelota pegó en la mano del defensor Franco Sbuttoni, por lo que el árbitro Ariel Penel cobró penal. La Fiera fue el encargado de marcar el 1-1 con un certero remate.

La segunda parte tuvo un dominio repartido, ninguno logró mostrar una amplia superioridad sobre el otro. La mejor oportunidad de la etapa fue para el equipo visitante, con un cabezazo de Leal de pique al suelo que el arquero Sappa llegó a manotear al córner.

Con el empate, Arsenal suma 28 puntos en la tabla de posiciones y se ubica a dos de los líderes. que son Argentinos Juniors y River (el Millonario aún no ha jugado su partido de esta fecha). Los de Rondina llevan cinco fechas sin derrotas.

Newell’s, que acumula tres encuentros sin caer, se mantiene solo tres escalones por encima de los puestos de descenso y está obligado a sumar para no penar en el tramo final del torneo.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

Árbitro: Ariel Penel.