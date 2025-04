«Arsenal mostró mejor actitud que Real Madrid»: la fuerte autocrítica de Ancelotti

El entrenador del Merengue lanzó un desafiante mensaje con vistas a revertir el 0-3 en España. “A ver si somos capaces de hacerlo”, sentenció.

El inicio de los cuartos de final de la UEFA Champions League trajo una de las mayores sorpresas que se recuerde en el último tiempo. La goleada 3-0 del Arsenal al Real Madrid dejó contra las cuerdas al vigente campeón de la competición y el entrenador del Merengue, Carlo Ancelotti, aceptó la dificultad que supondrá revertir la serie en España, pero dejó la puerta abierta para lograr la hazaña.

“En el Bernabéu pueden pasar muchas cosas. Si ves el partido de esta noche, no lo creerás posible. Pero nadie pensó que (Declan) Rice marcaría dos tiros libres. Tenemos que creer”, expresó Ancelotti en el cierre de su intercambio con los periodistas en las entrañas del Emirates Stadium.

Además, se declaró responsable de la goleada: “Obviamente, sí. De eso no hay duda”. Y se sinceró ante las escasas chances de la remontada: “Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo, y lo vamos a intentar, por cierto. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido y un mal resultado”. “A ver si somos capaces de hacerlo…”, lanzó en un desafiante mensaje a sus jugadores.

Con vistas a la revancha, planteó dudas sobre la repetición de la formación con Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Rodrygo y Bellingham desde el inicio: “Después de esto, hay que organizar las cosas para hacer un bloque compacto. No siempre hemos sido capaces de hacerlo”. Si sufre un gol en el Santiago Bernabéu, deberá convertir cinco para clasificar a semifinales.

“Es una derrota dura obviamente. No nos esperábamos esto”, manifestó Carlo Ancelotti, aunque trazó dos momentos paradigmáticos del partido de ida: “El equipo ha estado bien en la primera hora, estuvo bastante ordenado en la primera mitad. Después, cayó a nivel mental y físico con los dos goles a balón parado. Ha sido difícil terminar el partido de esta manera: no hemos tenido reacción, algo que habitualmente tenemos. Los últimos 30 minutos han sido muy malos. Hay que ser autocríticos, pensar en hacer todo lo posible para intentar recuperarnos”.

En este sentido, un cronista le preguntó por qué le estaba costando transmitir “ambición” y “hambre” a los jugadores “empachados de victorias”. “Es difícil decirlo. Hay dos evaluaciones: una, me ha satisfecho en el 0-0. La reacción ha sido muy mala, es un poco el problema que hemos tenido en toda la temporada. Tenemos la dificultad de hacer un bloque compacto en los malos y buenos momentos”, respondió Carleto.

Por último, elogió lo mostrado por el Arsenal en Londres: “Hoy, han mostrado mejor actitud, mejor calidad… Hicieron muchas cosas mejor que nosotros. Hemos jugado contra un equipo muy fuerte, que ha trabajado mucho, y está en un nivel alto físicamente. Ellos han controlado mejor el balón y el resultado sobre todo”.

Luego de que Eduardo Camavinga se haya hecho mostrar la segunda amarilla seguida de expulsión por arrojar la pelota lejos en los últimos segundos del cruce, Ancelotti contó que perdieron “un poco de orden en el campo” y pidió ir más allá del resultado: “En la crítica tenemos que ser bastante honestos. Para una hora, creo que el equipo no ha estado mal. No hay que tirar todo a la basura. El resultado es muy, muy complicado de recuperar, pero hay cosas que, en la primera parte, hemos hecho bastante bien”.

Ahora, Real Madrid tendrá un incómodo encuentro este domingo desde las 11:15 (hora argentina) ante Alavés como visitante por la Liga de España, en el cual debe ganar para no perderle pisada al líder Barcelona. Luego, podrá concentrarse en el duelo de vuelta de este miércoles desde las 16 ante Arsenal para definir su suerte en la Champions League.