Artana: «Con el voto a favor de Ganancias y el abrazo con Barrionuevo, Milei hizo su entrada triunfal a la casta»

El economista Daniel Artana aseguró que el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, «hizo su entrada triunfal a la casta política», luego de votar a favor en la eliminación del impuesto a las Ganancias en Diputados y de compartir un encuentro con el secretario General del gremio de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo.

Artana aseguró que «si hay algo que representa a la casta es el sindicalismo, que hace años que están y sobrevivieron a muchos gobiernos» y sostuvo que «es parte de lo que la Argentina tiene que cambiar».

«El hecho de criticar a la casta y después abrazarte con uno de los representantes más tradicionales de esa casta es por lo menos contradictorio. Con el voto a favor de Ganancias en el Congreso y abrazándose a Barrionuevo, Milei hizo su entrada triunfal a la casta política», evaluó el economista por Radio Rivadavia.

Artana ironizó la actitud del libertario al señalar que «capaz tenía miedo y fue a abrazarse a una parte de la casta buscando gobernabilidad y que le controlen la elección».

En otro orden, el economista indicó que algunas de las últimas medidas económicas que dispuso el Gobierno «son transitorias y otras más permanentes como la de subir el piso del Impuesto a las Ganancias». De todas maneras aclaró: «Ojo que lo que se lleva ese asalariado al no pagar Ganancias, lo vamos a perder un poco entre todos con la inflación».

«La Argentina tiene una inflación muy alta. Hay que preguntarle al Gobierno por qué no se dedica a bajarla. Sergio Massa (ministro de Economía) con las medidas es como que te rompe las dos piernas y ahora te regala las muletas», graficó.

En ese sentido, explicó que «para algunos la compensación es más de lo que le comió la inflación y para otros es menos, pero en el conjunto terminamos todos perdiendo».

«Con la experiencia del plan platita de 2021 vimos cuales son las consecuencias. Ahora vemos que le compensaron a la gente el impacto de la aceleración de la inflación como consecuencia de las medidas que tomó el Gobierno después de las PASO», indicó.

Por último, detalló que hay «un Estado que no tiene plata, pero que distribuye y reparte y todo pega, por lo que hay más maquinita (emisión de más billetes) que te genera mas inflación».