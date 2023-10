Artistas locales se concentraron en la esquina de la Peatonal para defender la cultura

Referentes locales de diversas ramas del arte se congregaron ayer a la tarde en la esquina de 25 de mayo y Rivadavia, con el fin de reforzar públicamente la defensa de la Ley de Asignaciones Específicas para el sector cultural.

Bajo el lema “Cultura que se multiplica”, el encuentro –al igual que tantos otros desarrollados a lo largo y ancho del país- se concretó en el marco de una Jornada Federal de Cultura y Comunicación por más políticas públicas, inclusivas y solidarias.

La convocatoria a nivel nacional estuvo a cargo del Frente Federal de Cultura, con la adhesión de organismos, entre los que se destaca el Instituto Nacional del Teatro, representado a nivel provincial por Graciela Galeano, una de las impulsoras de esta concentración que no sólo tuvo como protagonistas a teatristas, sino también a artistas de la danza, la música, el audiovisual, la literatura, etc.

La representante Regional y Provincial del INT, Graciela Galeano – junto a las actrices Silvia Polo y Nuchi Galeano – fueron las encargadas de leer una proclama, en la cual se destaca que “todos los sectores culturales generan, acompañan e impulsan el desarrollo humano y la identidad nacional. Al mismo tiempo, brindan trabajo genuino y aportan al Producto Bruto Interno de la economía nacional, sin polución ambiental y con valor agregado para la exportación de nuestro conocimiento al resto del mundo”.

Tras reafirmar “nuestro compromiso inquebrantable con la democracia”, los manifestantes de la cultura formoseña y nacional sostuvieron que “solo habrá futuro cultural con un Estado fuerte que invierta en políticas públicas diversas, inclusivas y solidarias”

“A las amenazas constantes de la eliminación del Ministerio de Cultura de la Nación, de sus organismos descentralizados, INCAA, INT, INAMU, ENACOM, RTA, Defensoría del Público, FNA Y CONABIP. Les decimos ¡NO!”, aseguraron.

Coincidieron que “una política cultural de Estado no debe tener fecha de vencimiento, sino que debe reafirmarse y ampliarse sumando otros aportes de financiamiento a fondos culturales que impulsen el desarrollo y la producción federal de la cultura y la comunicación”.

“Es fundamental, además, ejercer una defensa activa y sostenida de nuestros medios de comunicación públicos; pues son los que garantizan el derecho humano a una comunicación democrática”, indicaron.

Por otra parte, celebraron que “las políticas culturales se hayan instalado en el debate parlamentario, y –ahora- la celeridad en el tratamiento de los proyectos marcará la diferencia, ya que los hacedores culturales también comemos, vivimos en casas y sostenemos a nuestras familias con el trabajo de cada día”

Finalmente, agradecieron “el apoyo y sobre todo el activismo y la resistencia incansable de todas las personas e instituciones que están luchando y seguirán haciéndolo hasta lograr una verdadera cultura federal argentina”.