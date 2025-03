Arturo Cabral lanzó su campaña para la Intendencia de la ciudad de Clorinda

El exjuez Arturo Cabral inició el pasado viernes 7 su campaña electoral como candidato a intendente de la ciudad de Clorinda por el Frente de la Victoria, ante una multitud que se congregó en el predio habitual de reuniones de la agrupación política.

Cabral convocó a la construcción de un proyecto político colectivo para la ciudad y sostuvo que la Municipalidad debe estar al servicio de los intereses de los clorindenses. En ese aspecto, remarcó la importancia que tendrá “recuperar la Intendencia de Clorinda para el verdadero movimiento nacional y popular”.

Destacó su pertenencia al Justicialismo y reseñó se trata de un movimiento “profundamente humanista y cristiano” con valores basados en “la solidaridad y la cooperación”. Y aprovechó para marcar diferencias con el llamado “anarco-capitalismo” que en cambio postula “la salida individual y sin empatía con la comunidad”.

“Estamos acá para ganar, no podemos perder”, alertó Cabral a la concurrencia y amplió: “Esta elección municipal es muy importante porque es la única de una ciudad grande de la provincia que tenemos en la primera mitad del año y para una sola categoría de candidato. Si el movimiento popular y nacional pierde, será el peor ejemplo que podemos darles a los compañeros de la provincia de Formosa”, apuntó.

Para el postulante del Frente de la Victoria, en la elección del 13 de abril se juega “el futuro de la comunidad” ya que, de imponerse otra lista para la Intendencia local, la población deberá enfrentar “políticas de hambre y de cero empatía con los que menos tienen”.

Sostuvo también que “la ciudad de Clorinda tiene una gran crisis”, como la que se genera en la zona fronteriza producto del dólar barato, y propuso gestionar la Intendencia con una mirada que vaya más de las tareas municipales.

“Tenemos que tener un Municipio que enfrente los problemas de Clorinda con un concepto de progreso en todos los aspectos, propender al progreso económico, al desarrollo de la cultura clorindense y generar políticas sociales que lleguen a quienes están en crisis existencial y a los más necesitados”.

“Para ello la intendencia debe ampliar su margen de acción y asumir roles que hoy no está asumiendo”, señaló.

Apuntó que la gestión municipal debe actuar de nexos entre los recursos, que dispone la provincia, y la comunidad local. “Para ayudar a las familias, a la juventud, a nuestros mayores”, con una asistencia directa del Estado.

“No somos como los anarco-capitalistas que ven a la política como un instrumento de superación personal, para ganar posiciones y con una visión individualista de la vida. Nosotros los peronistas pensamos que la política se hace tomados de las manos”, dijo.

Insistió en la necesidad de atacar los problemas que atraviesa la ciudad, como por ejemplo atender problemas de adicciones en forma integral con asistencia a las familias y convocar para ello a los mejores profesionales.

“No se trata de correr a los adictos de la calle porque molestan, eso no es Peronismo”, dijo y eligió la ironía de dejar ese tipo de prácticas para cierta ministra de Seguridad a la que “le gusta dar palos a la gente. Nosotros no somos así”, completó.

En ese sentido, recordó que en cambio “los libertarios nos prometen un futuro venturoso dentro de 30 o 40 años”, mientras los peronistas se abocan a resolver los problemas de la gente aquí y ahora.

“Los peronistas nos especializamos en solucionarles los problemas a la gente de hoy, al anciano de hoy, al joven de hoy, por eso el Peronismo hace barrios de viviendas sociales, establece planes de trabajo, organiza cooperativas porque pensamos en la gente”, añadió.

Convocó a sus seguidores a dar el debate y a explicar por qué “votar por el Frente de la Victoria, porque si no vamos a estar de fracaso en fracaso”.

Entre las propuestas que lanzó se encuentra la construcción de la terminal de ómnibus de la ciudad y llevar la red de agua potable a todos los lugares del distrito. “Eso no lo harán los libertarios anarquistas”, sentenció y aclaró que “cuando decimos que vamos a hacer es porque ya tenemos el ejemplo haber hecho cosas”, como cuando “trajimos una carrera nacional a Clorinda, algo que nadie creía posible”.

E insistió en el compromiso de encargarse de los problemas de Clorinda, “porque queremos que el pueblo clorindense se sienta orgulloso de vivir en esta ciudad”.