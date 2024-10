Arturo Puig recordó a Selva Alemán con una foto y unas palabras a un mes de su muerte

Hace solo un mes el mundo del espectáculo argentino lloraba la muerte de Selva Alemán, la talentosa actriz de televisión, teatro y cine que fue la compañera de vida de Arturo Puig durante 50 años. Desde entonces el actor se guardó y solo a través de sus redes sociales expresó sus sensaciones por uno de los momentos más difíciles de su vida. En esta oportunidad le dedicó un conmovedor mensaje.

“En el largo viaje, siempre el amor”, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram junto a una foto junto a su esposa, arriba del escenario y abrazados, disfrutando de su pasión por el teatro y la actuación. La imagen corresponde, precisamente, a la última obra que compartieron, Largo viaje de un día hacia la noche, la obra clásica de Eugene O’Neill, que protagonizaron el último año.

Las demostraciones de cariño de sus compañeros y figuras del medio artístico no faltaron. “Amor eterno”, le dedicó Carola Reyna. “¡Siempre! Soy testigo de ese amor eterno”, le escribió por su parte Claudio Tolcachir. “Gran abrazo, Arturo. A Selva y a vos los amamos”, puso Rodrigo Lussich junto a otros famosos como Nicolás Vázquez, Sebastián Estevanez, Araceli González, Georgina Barbarossa, Andrea Pietra, Marcela Coronel, Marcelo De Bellis.

Selva Alemán fue recordada en la última entrega de los Premios Martín Fierro en el video que todos los años recuerda a las figuras e integrantes de la televisión que fallecieron el último año. Allí la actriz de 80 años fue homenajeada junto a otros como Silvina Luna, Mariano Caprarola, Perla Santalla, Vanessa Show, Claudio Rissi, entre otros.

Dos días después del velatorio y del posterior sepelio que tuvo la actriz el mesa pasado, en donde cientos de personas se acercaron a despedirla, el actor expresó sus sentimientos a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “¡Gracias! por todo el amor que le han manifestado a mi amada Selva”, escribió el protagonista de ¡Grande, Pá!, junto a una foto del amor de su vida, y luego, sumó un emoji de un corazón rojo al final de la frase.

Mirtha Legrand en su programa habló del talento de la actriz, de sus últimas horas y contó que acompaña muy de cerca al actor. “No podemos de dejar de recordar a Selva. Se nos fue”, se lamentó en su programa, posterior a la muerte de la actriz. “Me da una pena enorme. Yo no era amiga íntima, pero sí salíamos a comer. Ella lo cuidaba tanto a Arturo, a su marido, que yo creo que hasta le cortaba la carne. Con los Rottemberg salíamos siempre. Era un ser adorable y una gran actriz”, aseguró la conductora.

En ese momento la conductora relató detalles de la dolorosa charla que tuvo con la querida figura de los escenarios. “Me llamó ayer Arturo. Por lo visto tienen una casa de planta baja y primer piso. Me dijo ‘ay, ahora cuando subo al dormitorio…’. Debe ser terrible. Terrible”, reveló la Chiqui. “Me dijo que tuvo un primer infarto en la casa. Llamaron a la ambulancia, la revisaron… Ahí deberían haberla llevado al sanatorio. Después la llevaron cuando tuvo un segundo infarto”, contó.

“Él me contó que cuando iban en la ambulancia el médico le dijo al chofer ‘poné la sirena’ porque el caso se estaba agravando. Pobrecita”, expresó Mirtha en sus ciclo. En ese momento, la animadora pidió un brindis y contó una fuerte coincidencia. “Ellos tendrían que haber venido hoy a este programa, así que vamos a levantar la copa por Arturo y por Selva, que siempre estará junto a nosotros”, concluyó, revelando que la dupla de actores iba a visitar su ciclo ese mismo día.