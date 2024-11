Arturo Puig regresa al teatro y protagonizará una obra con Facundo Arana: todos los detalles

El teatro argentino se prepara para uno de los estrenos más esperados de 2025. Visitando al Sr. Green, la conmovedora obra del dramaturgo estadounidense Jeff Baron, volverá a cobrar vida en Buenos Aires. Este regreso promete emociones profundas y actuaciones memorables de la mano de dos figuras destacadas: Arturo Puig y Facundo Arana.

Con estreno programado para marzo próximo, la producción ya genera altas expectativas. Bajo la dirección de Santiago Doria, la obra reunirá a dos generaciones de actores en un diálogo actoral que promete cautivar al público desde la primera escena. Además, contará con el respaldo de la prestigiosa productora de Tomás y Carlos Rottemberg, un sello de calidad que anticipa un éxito seguro en la cartelera porteña.

La trama de la obra es tan sencilla como poderosa. Todo comienza con un accidente de tránsito. Ross Gardiner, un joven ejecutivo interpretado por Arana, atropella accidentalmente al anciano Sr. Green, quien será encarnado por Puig. Como parte de su sentencia judicial, el joven es obligado a prestar servicios comunitarios ayudando al anciano en su casa.

Lo que en principio parece una relación fría y obligada, pronto se convierte en un viaje emocional. La soledad, las diferencias generacionales y los prejuicios se enfrentan en una serie de encuentros que revelan las vulnerabilidades de ambos personajes. A medida que avanza la historia, los espectadores son testigos de cómo estos dos hombres, en apariencia opuestos, descubren puntos de conexión que los transforman para siempre.

“La obra es una joya”, señaló en declaraciones exclusivas a Teleshow Arana, quien ya conoce de cerca el texto. En 2005, justamente, el actor protagonizó la misma pieza acompañado por el legendario Pepe Soriano bajo la dirección también de Santiago Doria, en lo que el rubio describe como “mi primera incursión en el teatro profesional”. Ahora, dos décadas después, regresa al escenario con una perspectiva renovada y la experiencia acumulada de su destacada carrera.

En tanto, el regreso de Arturo Puig al teatro en este proyecto marca un momento especial para el actor, que este año celebró sus 80 años de vida y en julio perdió a Selva Alemán, su compañera por más de medio siglo. Reconocido por su trayectoria en televisión y teatro, aporta a la obra una profundidad emocional única, algo que se espera se refleje en su interpretación del Sr. Green, un personaje complejo y lleno de matices.

Facundo no oculta su entusiasmo por compartir escenario con una figura de la talla de Puig. “Me vuelvo loco de subirme a un escenario con Arturo. Estoy muy feliz porque la obra es una joyita, y hacerlo con él y con Santiago Doria es extraordinario”, declaró expresó entusiasmado. De hecho, la química entre ambos actores ya comenzó a desarrollarse en los primeros ensayos, que dieron inicio el último martes. Aunque el estreno será en marzo de 2025, el equipo decidió comenzar a trabajar con antelación: “Los compromisos nos van a estar impidiendo ensayar todos los días como querríamos, así que empezamos a ensayar desde ahora, lo cual está buenísimo. Fue genial ya empezar”.

El director Santiago Doria, conocido por su sensibilidad y precisión en el montaje, vuelve a liderar esta puesta en escena tras su exitoso trabajo en 2005. Para Doria, retomar Visitando al Sr. Green es una oportunidad de explorar nuevas capas emocionales en un texto que, pese a su aparente sencillez, aborda temas universales como la soledad, el perdón y las conexiones humanas.

Para Arturo, este proyecto llega en un momento particular de su vida. Tras una extensa carrera que lo consagró como uno de los grandes actores argentinos, regresa al teatro con la misma pasión de siempre. A sus 80 años, cada papel que interpreta se siente como una declaración de amor al arte que lo definió durante décadas. Mientras tanto, Facundo, con su entusiasmo y energía, aporta un contrapunto vibrante que promete enriquecer aún más la dinámica en escena. Juntos construyen un puente entre generaciones, uniendo sus talentos para dar vida a una historia que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo profundamente relevante.

El estreno de “Visitando al Sr. Green” no solo marcará el regreso de Puig a los escenarios, sino también el reencuentro de Arana con un texto que lo vio nacer como actor profesional. En un mundo donde las conexiones humanas parecen cada vez más efímeras, esta obra se presenta como un recordatorio de la importancia de los vínculos que nos transforman. El teatro está vivo. Y con proyectos como este, su magia sigue intacta.