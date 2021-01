Asalto comando en distribuidora: delincuentes ataron al sereno, ingresaron pero no robaron nada

Compartir

El lunes por la madrugada, una conocida empresa distribuidora ubicada en el barrio Fleming de esta ciudad, sufrió un intento de robo en el que estarían implicados cuatro sujetos. Para ingresar los delincuentes habrían maniatado al sereno que cuidaba el predio.

En este marco, el Grupo de Medios TVO, habló con Héctor Sosa, gerente Distribuidora del barrio Fleming quien brindó detalles del hecho: “Fue una situación rara, por todo lo que hicieron para ingresar y no se llevaron nada”.

“En la instalación hay cámaras y sensores por todos lados, movieron algunos muebles ay se fueron de nuevo por donde ingresaron. No entraron al depósito y es mentira que tenían armas de fuego”, contó.

“No desconfiamos de nadie y gracias a Dios solo fue un susto”, aseguró.

Señaló que el hecho sucedió cerca de las 2.30 de la mañana, “a las 1.37 hs el sereno recorre el lugar y le llampo la atención porque los perros ladraban mucho y cuando se va a fijar se encontró con las cuatro personas que lo acorralaron, no pudo verle el rostro porque tenían pasas montañas y guantes y uno solo fue el que ingresó al sector de las oficinas pero no se llevó nada”.

El empresario, destacó la labor de la Policía de la provincia de Formosa, “me están informando todo el tiempo cómo está el seguimiento”.

Parte policias

La Policía investiga llamativo hecho de tentativa de robo ocurrido en conocida empresa distribuidora ubicada en el barrio Fleming de esta ciudad, en el que estarían implicados cuatro sujetos.

Del hecho se tomó conocimiento minutos después de las 4 horas de la madrugada de este lunes, cuando efectivos de la Comisaria Seccional Tercera se constituyeron hasta Avenida Aramburu al N° 300 del barrio Fleming, donde funciona una conocida Empresa Distribuidora, por un presunto hecho de tentativa de robo.

En el lugar, entrevistaron a un hombre de 42 años, quien dijo desempeñar sus funciones como sereno de la empresa, quien informó que alrededor de las 1 de la madrugada de este lunes, cuatro hombres habrían ingresado al interior del predio y uno de ellos le propinó un golpe en el sector de la cabeza, para luego maniatarlo de manos y pies, dejándolo entre unos cajones de bebidas, quienes aparentemente tenían intenciones de sustraer pertenencias.

Luego de intentar en varias oportunidades el hombre logra liberarse y llamar rápidamente a la línea de emergencias ECO911 solicitando presencia policial.

Seguidamente los efectivos procedieron a comunicarse vía telefónica con el propietario de la empresa, procediéndose ya a la cobertura de seguridad de todo el predio, contando con la colaboración de efectivos de la Zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial, Departamento Informaciones Policiales, de la Sección Motorizada Alacrán, y disponiéndose la concurrencia de numerarios del Destacamento Desplazamiento Rápido para la verificación del predio.

Luego se hizo presente en dicho lugar el propietario de la empresa quien procedió a la apertura del portón de acceso al sitio, ingresando el grupo especializado de la Policía, quienes procedieron a la verificación minuciosa de todos los sectores del galpón, no lográndose hallar persona alguna en el interior.

Una vez dadas las condiciones de seguridad, el personal de la Comisaria jurisdiccional con la participación de la Dirección de Policía Científica, llevaron a cabo las diligencias pertinentes, documentándose los indicios dejados en el lugar y secuestrándose elementos de interés para la investigación, determinándose junto al propietario de que no fue sustraído ningún elemento del local.

Por el hecho dieron inicio a una causa judicial por delito de “Tentativa de robo a mano armada en poblado” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Un fuerte número de efectivos policiales trabajan en la investigación del hecho, desplegándose en todo el sector a fin de establecer alguna persona que pudiera aportar información para la investigación como así en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, a fin de lograr la identificación y aprehensión de los responsables del ilícito.

