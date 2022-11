Asamblea de mercantiles revalorizó y aprobó la gestión del CEC

Compartir

Luego de años difíciles a partir de la Pandemia COVID-19, pero siempre focalizada en el objetivo de acompañar y trabajar por y para la Gran Familia Mercantil Formoseña, la conducción del Centro de Empleados de Comercio de Formosa, vio coronados sus esfuerzos ayer, al realizarse la Asamblea General Ordinaria a fin de tratar su gestión 2018 a 2021 inclusive, y ser aprobada la misma por unanimidad de los asambleístas presentes, compañeras y compañeros mercantiles, que revalorizaron el acompañamiento constante de su Gremio, particularmente durante el flagelo de la citada pandemia.

El orden del día contemplaba no solo el análisis de la Memoria y Estados Contables por los ejercicios de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 inclusive, sino también, la renovación de la Junta Electoral, vital para la continuidad de la sana vida institucional del CEC, así en un ámbito de democracia, en pleno ejercicio práctico, se eligieron los seis miembros que conformaran la misma (3 titulares y 3 suplentes) conforme se establece estatutariamente.

Asimismo, los dos últimos puntos de los temas a tratar, vislumbraban nuevos caminos de relevancia, no solo para mejorar la eficacia y eficiencia en el rol de contralor del Gremio, sino también, una novedad que, de concretarse, y para ello se trabajara en el 2023, mejorara la calidad de vida de los mercantiles. En el primer caso, se anunció que se culminó un nuevo Sistema para el Proceso de Fiscalización del CEC, a la altura de los utilizados por organismos como AFIP y Rentas de Formosa, que no solo contribuirá a una mejor gestión fiscal, sino que también, facilitará la labor de los Contadores, parte importante en el nexo con los empleadores. Y si bien, ya está funcionando, en 2023, se hará la presentación oficial.

Por otro lado, desde el Instituto Mercantil Formosa, su director, el Mgter. Luis Alberto Ynfante, anuncio la culminación del armado de una carrera terciaria, que será sometida a la aprobación del Ministerio de Educación, y una vez concluido este proceso, se transformará en una oportunidad no solo para la titulación de los mercantiles locales, sino también, un aporte concreto a la formación de los formoseños en el marco del Modelo Formoseño y el Desarrollo local, que se impulsa desde la Gobernación. Ambos puntos, también fueron aprobados por unanimidad.

Por último, Aníbal Alarcón, secretario general del CEC, agradeció a los presentes su apoyo, el que hizo extensivo a todos los mercantiles de Formosa y reafirmó su compromiso de seguir trabajando cada día en aportar, junto a su equipo, al crecimiento y consolidación del CEC-Formosa.

