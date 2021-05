Ascienden a 142 las camas de terapia intensiva ante el aumento de casos en la provincia

Compartir

Linkedin Print

Los médicos Julián Bibolini y Mario Romero Bruno, especialistas del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, explicaron que la ocupación actual en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es hoy de más del 84% e instaron a la población a colaborar para disminuir los contagios.

En este sentido, Bibolini indicó que el sistema público de salud aumentó a 142 las camas, de las cuales, 116 se encuentran ocupadas y que “la gran mayoría con asistencia respiratoria”.

Asimismo, lamentó que la tendencia siga en alta “lo ideal hubiese sido que vaya bajando pero eso no ha ocurrido, hay que disminuir al máximo la circulación y reuniones, también las familiares con no convivientes”, pidió “tratar de bajar al máximo esta situación porque esta variante provoca una alta demanda del sistema de salud y eso hace que se llegue a una sobresaturación, al cansancio del personal, por lo que necesitamos el esfuerzo de todos para tratar de disminuir los casos”.

Además, Bibolini recordó que un paciente positivo por coronavirus debe ser aislado en un Centro de Atención Sanitaria (CAS) para un mejor control del caso, salvo que tenga menores a cargo o dificultad para moverse; “es más factible tenerlo más cerca al paciente que socorrerlo en su domicilio”.

Por su parte, Mario Romero Bruno enfatizó en que “ha sido explosiva la cantidad de casos de los últimos meses, y las causas de este aumento las conocen muy bien: El ingreso irrestricto de personas portadoras del virus, las reuniones sociales y laborales (donde no se mantiene los protocolos), las movilizaciones innecesarias, etc.”

Y, en el mismo orden que su colega, subrayó que los CAS son hospitales en escuelas, acondicionadas con equipamiento y personal de salud, organizados previamente por la provincia para la asistencia de pacientes COVID para no expandir el virus a otras áreas de un nosocomio.

Por último, destacó al hospital monovalente Interdistrital Evita, que atiende solamente a pacientes con coronavirus y tiene 168 camas -entre las de UTI y sala general- luego, los hospitales Central, Distrital N°8, de La Madre y el Niño, Alta Complejidad y el Cruz Felipe Arnedo de Clorinda, los cuales totalizan más de 210 camas. “Son más de 400 camas para atender esta pandemia”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print