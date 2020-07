Aseguran que con el correr de los días, aumenta la realización de fiestas privadas en Circuito 5

Compartir

El Juez de Faltas del Centro Cívico N° 1 perteneciente a la Jurisdicción Cinco de esta ciudad, Cristian Alegre, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo continúan trabajando en el lugar respecto a los controles en las fiestas privadas al igual que locales comerciales que incumplen con la normativa decretada por la pandemia de coronavirus.

“Con la reforma de la ordenanza que rige en las cuestiones de infracciones y faltas del municipio se derogó el tribunal como todos conocen y pasaron a ser jueces unipersonales con competencia territorial lo que quiere decir que sigue habiendo jueces nada más que la diferencia radicará en el territorio, cada juez tendrá su propia competencia en un territorio determinado que se establecerá mediante un decreto del intendente, por otro lado a raíz de esta reforma también se vino a dar un buen beneficio para los vecinos y las personas que tengan estas situaciones de infracciones donde se llegó al 50% de descuento para las infracciones cometidas dentro del ejido municipal lo que redunda que la persona que se encuentra sometida a esta situación podrá gozar de ese beneficio dentro de los cuatro días hábiles de haber cometido la infracción”, explicó.

Asimismo se refirió a cómo trabajan respecto a las faltas, ruidos molestos, fiestas privadas y negocios que no cumplen con las normas. “La situación es cambiante todos los días, implica más refuerzo, más dedicación a ese sector, tal es así que el área de Bromatología con el Juzgado de Faltas viene haciendo un trabajo muy fuerte en toda el área de la ciudad, puntualmente en lo que es Circuito Cinco el trabajo es prácticamente 24 horas donde existen inspectores que están en guardia pasiva ante situaciones puntuales donde se dirigen a los lugares y labran las actas correspondientes, por otro lado también instamos a los vecinos a que cumplan con esta situación de cuarentena donde vemos distintas situaciones que se generan en la ciudad, las fiestas clandestinas o privadas que se realizan y que no deberían, instamos a que los vecinos cumplan con eso porque es en beneficio para todos”, pidió Alegre.

“En lo que va de los meses de junio y julio se llevan labradas más de 150 actas de infracción en el Juzgado de Faltas de las cuales el 70% corresponden al área de Bromatología, la mayor cantidad de infracciones es en esa área, allí se refuerzan los controles, las fiestas clandestinas no tienen un número alto, pero no deja de ser preocupante porque a medida que pasa el tiempo se van dando más fiestas de este tipo, desde el municipio se está trabajando al 100% en estas situaciones y apelamos a todos los vecinos a que cumplan con esta medida de restricción porque es un bien para todos”.

Respecto a la regularización de locales comerciales, destacó que “también se reformó la ordenanza que rige el control comercial y la habilitación de comercios tanto de Circuito Cinco como de toda la ciudad, a partir de ello el comerciante podrá regularizar y podrá acceder a su tan ansiado certificado de habilitación comercial, esta ordenanza lo que viene es a dar mayor celeridad y mayor rapidez a los trámites, se acortaron un poco los plazos y algunos requisitos que eran lo que impedía obtener el certificado, tal es así que a raíz de ello el comerciante se preocupó y accedió a acercarse al Centro Cívico para evacuar todas las dudas y el número de consulta se ha multiplicado, creemos que con esta nueva ordenanza la situación va a venir a mejorar bastante”, finalizó Alegre.