Aseguran que detectaron en la provincia la circulación de la subvariante COVID JN.1

“Es una cepa nueva, que en nuestra provincia está empezando a circular pero no es la única, ya que también tenemos circulando otras que ya habían sido detectadas anteriormente”, informó el director del Laboratorio Provincial de Referencia, bioquímico Juan Carlos Atencia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, esta semana dieron a conocer a la comunidad que, de acuerdo a los resultados de secuenciación genómica realizados, en Formosa se encontró la nueva subvariante JN. 1 de COVID – 19.

En ese sentido, Atencia explicó que “se trata de un serotipo que actualmente es de gran circulación a nivel mundial” y remarcó que los resultados obtenidos en la provincia “fueron validados con el nodo de red genómica del Ministerio de Salud de la Nación”.

Aclaró además que, mediante la secuenciación genómica “fueron también encontradas otras cepas que ya teníamos circulando, como la Omicron Linaje BQ.1 Subvariante BQ1.1 y la Omicrón Linaje XBB1.9 Subvariante FL15.1.1. Y ahora se suma esta nueva, la Omicron. Linaje BA 2.86 subvariante JN.1, que empieza a tener aparición en el territorio provincial”.

Describió que la cepa comenzó a aparecer en el año 2023 y aunque no circulaba en el continente Sudamericano, tenía todo el potencial para volverse dominante en Europa y en Asia. “Y antes de su aparición aquí en Formosa, ya se había detectado su presencia en las provincias de Salta, Corrientes y Buenos Aires y tiene potencial para ser la predominante del momento”.

Lo fundamental es tener al día los refuerzos recomendados de las vacunas COVID-19

Por su parte, el médico infectólogo del Ministerio de Desarrollo Humano y jefe del Servicio de Infectología y control de infecciones del Hospital de Alta Complejidad “Pte Juan Domingo Perón”, el doctor Julián Bibolini, remarcó que la subvarianteJN.1 “circula actualmente en más de 71 países del mundo”.

Y agregó, que se sostiene además la circulación de otras cepas. “Eso nos da la pauta”, dijo “que el coronavirus sigue circulando en el mundo” e insistió que por eso “principalmente, debemos mantener actualizado nuestro esquema de vacunación, con la aplicación de los refuerzos tal cual se recomiendan”.

Al mismo tiempo, insistió en “seguir con las medidas de prevención como: el lavado de manos frecuente con agua y jabón, uso de barbijo, uso del alcohol para higienizar las manos, ventilación de los ambientes y aislarse, es decir, mantener el aislamiento los días que se indican en el caso de confirmarse que es COVID positivo”

Recordó sobre la vacunación, que debe iniciarse desde los seis meses de vida. Y puntualizó, que las personas menores de 50 años, que no tienen enfermedades, es decir que son sanas “deben aplicarse un refuerzo por año”.

Mientras que, las personas que tienen desde 50 años en adelante, las que tienen alguna enfermedad de base, los pacientes inmunosuprimidos, el personal de salud y el personal estratégico y esencial “deben aplicarse dos refuerzos al año, o sea, uno cada 6 meses”.

Más adelante, señaló que si comparamos esta nueva cepa, de reciente aparición en nuestra provincia con las anteriores, “lo que sabemos hasta ahora es que se transmite más rápidamente, pero no hay pruebas de que esté produciendo una enfermedad más grave. Tampoco hay diferencia en la sintomatología”.

“Los pacientes que requieren internación (en la Argentina) son generalmente personas categorizadas dentro del grupo de mayor riesgo, incluyendo aquellas personas que no están al día con la vacunación, es decir que no cumplieron con la aplicación de los refuerzos de la vacuna”, concluyó.