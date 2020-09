Aseguran que el 100% de las escuelas rurales dictan clases semipresenciales

Compartir

La coordinadora de Educación Rural, profesora Marta Salinas, brindó detalles acerca del regreso al aula en las instituciones educativas rurales en todo el territorio provincia, en el actual contexto de pandemia.

En primer término, la docente aseguró que el 100% de las escuelas rurales está cursando la modalidad semipresencial en los tres niveles académicos: inicial, primario y secundario. Con excepción de El Colorado y Clorinda, que, si bien no cuentan con muchos establecimientos rurales, no se sumaron al retorno por sus situaciones epidemiológicas particulares de público conocimiento.

“En las otras cuatro delegaciones ya volvieron todas. Hoy podemos decir que las escuelas están acondicionadas en cuanto a limpieza, carteles, poner en las puertas el alcohol en gel, muchas escuelas sorprenden con la tecnología porque tienen ubicado en la puerta el aparato de alcohol en gel que se activa con los pies”, detalló.

Respecto a la asistencia, la profesora Salinas aseveró que el 90% de los estudiantes regresaron a las aulas y “están muy contentos con las tutorías que se les dicta en el espacio de la escuela”.

Por otro lado, manifestó que desde el Ministerio de Cultura y Educación, en esta segunda etapa de acompañamiento, se realizan visitas constantemente tanto a las delegaciones como a las escuelas: “Vamos hasta allá para constatar la higiene, el distanciamiento, el uso del barbijo y, también, un poco pedagógicamente para que esos estudiantes tomen realmente las tutorías y ellos puedan preguntar para realizar las tareas”.

“Ellos están contentos, charlamos con los estudiantes e hicimos un análisis de cómo estudiaban desde marzo hasta ahora, en la casa, con la tecnología, con los padres y como están ahora en lo socio emocional. Están muy contentos de volver al aula y en la escuela también se aprende sobre esta pandemia, a cuidarse, a cuidar a la comunidad”, indicó la responsable del área.

Intercultural Bilingüe

Por su parte, Flavia Prieto, integrante del equipo técnico de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, habló sobre el proceso del retorno a las aulas.

“Nadie esperaba esta pandemia, es un cambio en las formas de toda la vida del ser humano, y en cuanto a nuestras escuelas, como son rurales, volvimos paulatinamente a clases con la nueva normalidad y siguiendo con la educación que ya se venía dando a distancia por parte de los docentes”, confirmó.

Aclaró que no todas son rurales, como por ejemplo la del barrio Namqom que “si bien mantiene su modalidad a distancia, todavía no es presencial”, pero entre el 80% y 90% son de dicha modalidad y ya regresaron a los establecimientos.

“La asistencia es buena, los estudiantes están felices porque vuelven a ver a sus compañeros y regresan a sus aulas, remarcando lo que es el protocolo que es algo nuevo para nosotros y no dejando de lado esos cuidados, pero siguiendo con una vida normal”, concluyó Prieto.