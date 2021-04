Aseguran que el precio de la carne se estabilizó, pero la venta disminuyó después de las fiestas

Compartir

Desde una carnicería de la ciudad advirtieron que, pese a que el precio de la carne se estabilizó luego de las subas que había tenido a fines del año pasado, la venta disminuyó, lo que complica el panorama del sector.

“El precio de la carne se estabilizó desde que pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo e incluso bajaron los precios del corte, de las costillas y demás, lo que subió ahora es el pollo, pero muy poco, solo un 10% en todos estos meses al igual que el cerdo. No tenemos faltantes ni nada, contamos con todos los productos, con costilla económica, faldita”, explicó el trabajador del local consultado.

“La media res no tuvo subas, solo la de las fiestas, ahora incluso bajó el precio”, aseguró y señaló que pese a eso “las ventas están bajas, la gente compra más variado, pero menos”.

Respecto a otros productos dijo que “el cerdo sigue al mismo precio, el pollo también, no tenemos faltante de mercadería, gracias a Dios tenemos todo lo que nos pide la gente, el cerdo subió 10 pesos por kilo, lo mismo el pollo, no es como en las fiestas donde había subido mucho y por ahí se entendía que la gente no consuma o consuma menos, ahora no subió, pero hay muy poco movimiento”.

“Estos días por el tema de la Semana Santa está saliendo más el pollo, cerdo y la costilla, en Formosa se vende mucho eso, la gente es muy carnívora”, contó sobre el movimiento de estos días.

En cuando a las ventas, aseguró que “mermaron, el 15 de cada mes e incluso el 10 ya empieza a bajar, la gente compra pero más variedad, lleva un poquito de cada uno para poder llevar todo”.

También señaló que los clientes compran con todos los medios de pago, ya sea efectivo o tarjeta, “depende de la cantidad que están comprando por ahí hacen en 3 o en 6 pagos”.

Para finalizar, comentó que un asado para seis personas, “bien completo”, está rodando los 2800 pesos e incluye “costilla, vacío, chorizo e incluso una tira de cerdo y muslo, bien variado”.

