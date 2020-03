Aseguran que el precio de la carne se mantiene y que las ventas son «bajas»

Compartir

Emiliano, encargado de la carnicería «Don Emilio» del barrio Guadalupe, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los precios que manejan en los productos cárnicos y aseguró que los mismos se mantienen ya que los incrementos que sufrieron fueron antes de la cuarentena. De la misma forma manifestó que lo que sí padeció subas es todo lo que sean productos de limpieza.

«Nosotros estamos trabajando dentro de todo normal a lo que se trabaja, han bajado un poco las ventas pero la gente necesita lo básico por lo tanto sigue comprando, no compra lo que es asado que lo hacían cuando se juntaban a comer con familiares y demás, ahora no lo puede hacer y eso se ha reducido», contó.

«En la parte de asado ha bajado un 50% fácil, pero llevan más lo que es pulpa más porque es una cuestión fácil de cocinar y no salir tanto de la casa, lo mismo con mercadería de limpieza y demás, eso se lleva mucho, gracias a Dios nosotros tenemos stock en los productos, falta lo obvio como alcohol en gel donde tenemos proveedores que la semana pasada nos vendían un alcohol de medio litro a razón de 90 pesos, hoy preguntamos y lo ofrecían a 220 pesos, una locura y ni siquiera lo compramos, hay cuestiones donde no ha variado el precio en mercadería apero está la viveza de aumentar los precios en lo que necesita todo el mundo», señaló.

Asimismo sostuvo que los precios de la carne siguen igual que antes «lo que varió en precios ya fue antes de la cuarentena en sí, la carne va variando precios mínimos que no se ven en góndolas, el ajuste fue antes de la cuarentena, ahora no, por ahora los precios están iguales, hay proveedores que no son de carne que sí aumentaron por ejemplo en todo lo que sean productos de limpieza aumentaron, pero la parte de carne gracias a Dios por ahora no».