Aseguran que el PSG no le renovará el contrato a Di María: los motivos que alejan al argentino de Francia

A días de cumplir 34 años, Ángel Di María está viviendo una etapa soñada en su carrera como futbolista. Es que después de las críticas que azotaron su pasado en la selección argentina tras las finales perdidas en el Mundial de Brasil y las dos siguientes por la Copa América, su conquista en el mítico Maracaná que le dio a la Albiceleste el primer título para la mayor en 28 años significó un renacer de emociones para el rosarino.

Ese gol en la final ante Brasil, sumado a sus muy buenas actuaciones con la camiseta celeste y blanca, lo posicionaron como uno de los baluartes del equipo de Lionel Scaloni camino al Mundial de Qatar. Pero más allá de su presente con Argentina, lo que no parece tan claro es su futuro en el fútbol de Francia.

Según indicó el diario deportivo L’Équipe, el París Saint Germain no tiene pensado al día de hoy ofrecerle la renovación de contrato a Di María. De ser así, Fideo quedaría libre a fines de junio para negociar un nuevo vínculo con cualquier institución que se quiera quedar con su zurda mágica. Es importante recordar que el rosarino renovó con el conjunto parisino por sólo una temporada (hasta 2022).

En lo que va de la campaña, Di María vio acción en 20 partidos del PSG. Jugó en 17 duelos por la Ligue 1, en los que anotó tres goles y repartió cuatro asistencias. Por su parte, por la Champions League, alcanzó a ingresar al campo en tres encuentros, ya que como tenía una suspensión de tres partidos, se perdió la mitad de la fase de grupos. En total, Ángel estuvo más de 1.300 minutos en el césped.

El medio francés indica que una de las razones por las cuales el equipo de la capital de Francia no renovará a Di María sería por la llegada de nuevos refuerzos para potenciar aún más el plantel. Uno de los principales apuntados para arribar a París en el próximo verano de Europa es Paul Pogba. Al volante campeón del mundo con su selección en el Mundial de Rusia 2018 se le vencerá el contrato con Manchester United y no continuaría en la Premier League a mediados de año.

Muchos creen que la llegada de Pogba al PSG sería fácil, ya que el mediocampista no tendría problemas de adaptación. Algo similar ocurre con Paquetá: el brasileño, que hoy milita en el Lyon, es una de las debilidades del director deportivo Leonardo, y sería otro de los objetivos pensando en la próxima campaña.

Mientras la directiva piensa en el futuro, el conjunto que dirige Mauricio Pochettino se juega su futuro en la máxima competición de clubes en el Viejo Continente. Tras el triunfo agónico ante el Rennes en el Parque de los Príncipes, que incluyó abucheos para los jugadores en el entretiempo y banderas con mensajes para el plantel y los dirigentes, ahora los ojos están apuntados al partido de ida por la serie de octavos de final ante el Real Madrid.

El duelo entre PSG y los Merengues se jugará el martes en París, mientras que la revancha será el 9 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. A pesar que parece que no quieren contar con él, Di María ya está recuperado de una molestia y podría ser factor clave en una eliminatoria que enfrentará a dos de los equipos más poderosos del mundo.

