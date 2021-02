Aseguran que el registro de contratos de alquileres ante la AFIP “perjudica al inquilino”

Compartir

Desde la inmobiliaria “Ponte Propiedades”, explicaron que la nueva medida que regirá a partir del 1 de marzo de este año, de registrar contratos de alquileres en la AFIP, “perjudica a los inquilinos”, podría hacer que aumenten los valores de los mismos e incluso incrementar la informalidad.

En ese sentido, Diego Celso, gerente de la empresa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se explayó más respecto a lo que estipula la reglamentación de la ley de Alquileres que se sancionó en julio del 2020, pero que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo.

“A nivel impositivo no hay ninguna obligación nueva para el propietario que siempre tuvo que hacer la factura del alquiler, más allá de eso lo nuevo de esta reglamentación de la ley es que se tiene 15 días para después de firmado el contrato se lo tiene que registrar en la AFIP, ese sería el cambio y la novedad también es que si vas a juicio con el inquilino el juez va a informar el contrato a la AFIP, que va a tomar notificación de ese contrato y si no estaba informado hará lo que considere pertinente”, explicó.

“Después tiene efectos bastantes interesantes ya sea para ambos lados, considero que hay un efecto que no se tuvo en cuenta porque cuando se informa en la AFIP un contrato, no solo está diciendo que el propietario va a cobrar esa plata sino que el inquilino va a pagar esa plata, eso implica de que el inquilino tiene que poder pagar, ahí nos vamos a encontrar con un problema que creo que la Asociación de Inquilinos cuando comentó la ley no tuvo en cuenta y es que los inquilinos que no están formalmente en blanco van a estar informando que están pagando ese alquiler y ahí puede ser que salte la AFIP y diga de dónde está sacando esa plata para pagar”, detalló.

Aseveró que ante esto los trabajadores informales se podrían ver perjudicados y ejemplificó que “alguien que tiene un monotributo de categoría baja y que tiene un alquiler de 40 mil pesos por mes, es probable que la AFIP le diga de dónde está sacando esa plata y creo que va a ser un golpe que no lo esperaban los inquilinos pero es evidente que va a surgir porque se está informado justamente eso de pagar dinero a un tercero”.

Respecto a si esta nueva medida va a impactar en el precio de los alquileres, aseguró que “el mercado es libre, normalmente está regido por los precios que ponen los demás, pero si uno eleva los costos para el propietario lo más normal es que aumenten los alquileres y de hecho lo estamos viendo, han ido aumentando desde que salió la ley y ahora que se reglamentó también”.

En relación a si esto puede derivar en menor oferta y mayor informalidad, opinó que “seguramente van a haber muchos que van a ser informales y que van a tratar de hacer contratos por afuera pero por un lado en la provincia de Formosa, cualquier contrato que se firme en una escribanía va a ser sellado, así que de alguna manera desde hace varios años todos los contratos ya están informados, al menos a Rentas, después por otro lado uno puede hacer un contrato por afuera pero surgen otro tipo de problemas en la legitimación de la firma que no la van a tener, a nivel impositivo no hay una obligación nueva, siempre se tenía que facturar el contrato, suponiendo que se llegue a una instancia judicial con ese contrato hecho a mano, se van a encontrar con problemas que al no tener certificada la firma van a tener que llamar a un perito y ver si se la toman o no a la firma, suponiendo que la tomen, el juez va a informar a la AFIP y ahí surgirá que no está registrado el contrato. Pueden hacer un contrato y no certificar la firma, pero sigue siendo un contrato de alquiler, son cosas que seguramente mucha gente lo va a querer hacer y quizás se va a ir dando cuenta con el tiempo de los problemas que trae, nosotros como tenemos experiencia ya conocemos los contratos y los problemas que trae, algunas personas se arriesgan y hacen ese tipo de contratos, para el inquilino también tiene menos defensa al no hacer todo formal”.

Para finalizar, Celso aseveró además que esta nueva reglamentación de registrar los contratos “perjudica al inquilino, hay que fijarse nada más en la evolución de precios de los alquileres, en los últimos años en Buenos Aires había un aumento de prácticamente el 60% en el precio del alquiler, muy superior a la inflación y a todo, tenemos los decretos que congelaron los precios e impiden desalojos, eso también aumentó el precio a los alquileres porque le agrega un componente de inseguridad a la hora de alquilar”.

