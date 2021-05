Aseguran que el sistema de salud provincial tiene 137 pacientes en terapia intensiva

Compartir

Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, informó que, de 9.424 casos activos, 137 se encuentran en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del sistema público de salud, distribuidos en diferentes nosocomios.

En este marco, comentó sobre los pacientes que “algunos están con asistencia respiratoria mecánica o los cascos que aportan oxígeno”, el cual es un elemento que evita en la mayoría de los casos que las personas ingresen a un respirador artificial y a la vez, disminuye la posibilidad de mortalidad.

Asimismo, señaló que los hospitales con mayor capacidad de UTI y personas graves por COVID son el Interdistrital Evita, Alta Complejidad y Central.

Además, especificó que hay una amplia distribución de pacientes moderados en los Centros de Atención Sanitaria (CAS) y que se readecuaron algunas salas: “Se va ampliando la disponibilidad de camas y tratamientos como el suero equino, oxígeno, y/o medicamentos”.

Vacunación antigripa

y contra el COVID-19

En otro orden, el especialista se refirió a las campañas de inoculación contra la gripe y el coronavirus, ya que ambas afecciones se están llevando a cabo al mismo tiempo. Momento en que recalcó que las vacunas contra COVID son importantes, pero sin descuidar las vacunaciones tradicionales de invierno.

En este contexto, refirió que en el caso de haber recibido algunas de las vacunas contra el coronavirus, se debe esperar 14 días para vacunación antigripal y/o antineumocócica (que pueden darse juntas); o viceversa.

Finalmente, explicó que “no está estudiado si la vacuna contra el coronavirus pierde efectividad si se aplica junto a la antigripal, no es que va causar un peor daño, no se sabe si va anularla. Como no está estudiado este efecto se las separa por 14 días”.

