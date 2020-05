Aseguran que «el sistema de salud público está preparado para afrontar la pandemia»

Compartir

De acuerdo al parte informativo de ayer del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, creado por Decreto Nº 100/20 del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), la provincia de Formosa mantiene su status sanitario óptimo libre de coronavirus.

Así lo certificó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, participando también de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.

En el transcurso de las últimas 24 horas se incorporaron a dos pacientes como casos sospechosos por protocolo.

Se tratan de una mujer de 25 años proveniente de Neuquén, que presenta fiebre, malestar general y dolor de cabeza, por lo cual se la trasladó al Hospital Central para aislamiento y toma de muestra.

Asimismo se incorporó a un hombre de 34 años proveniente de Buenos Aires, que presentó fiebre al ingreso en Mansilla, por lo cual se lo trasladó a la UPAC, se le tomaron las muestras y se lo internó para aislamiento en el Hospital Central. Ambos casos dieron resultado negativo a coronavirus.

En el marco de la búsqueda activa de casos, en las últimas 24 horas se realizaron 13 estudios a personas asintomáticas que ingresaron provenientes de otras provincias, dando todos ellos resultados negativos a coronavirus.

Los test realizados en la provincia desde el comienzo de la pandemia son 461, habiendo sido todos negativos.

Por ello, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19.

Aislamiento obligatorio

Existen 643 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.

En la jornada de ayer se dio de alta a 39 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2426 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Ingresos al territorio

Este martes ingresaron 572 vehículos al territorio provincial, de los cuales 565 eran camiones de carga. Son un total de 690 personas, 65 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.

Fueron controladas 20.237 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 309 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 6.396 vehículos y se secuestraron 58 de ellos y dos embarcaciones.

A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 14 automóviles y 25 motocicletas.

Controles a comercios

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 22 comercios de diferentes rubros, labrándose 16 actas de infracción.

En los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 23 comercios, labrándose cinco actas de infracción y clausurándose nueve locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.

Dengue

En relación al brote de dengue, este jueves 14 de mayo se continuará con la fumigación espacial en localidades del interior.

A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios Obrero de Gral. Belgrano, Agua Potable y 2 de Agosto de Clorinda, Salada y Centro de Ibarreta, Itatí de Pirané, continuándose en los barrios Juan Domingo Perón sector 180 Viviendas de Laguna Blanca, así como en la ciudad capital, en los barrios San Agustín, Parque Urbano, Villa del Rosario, Don Bosco y San Martín.

El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino, si las condiciones meteorológicas lo permiten, continuará en el barrio Obrero, mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial continuará en el barrio Juan Domingo Perón.

Modelo de provincia

“Comprovincianos, el pueblo de Formosa ha elegido sostenidamente un modelo de provincia que, poniendo como centro a la persona humana, actúa con decisión política y planificación estratégica para alcanzar objetivos y afrontar cualquier eventualidad”, se significó desde el Consejo.

Se recalcó que “nuestro sistema de salud está preparado para atender el desafío que nos presenta esta pandemia mundial. La infraestructura y el equipamiento necesario están disponibles, los profesionales están preparados. Esperamos no tener que utilizarlos. De todos nosotros depende. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.