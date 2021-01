Aseguran que Formosa no tendrá demoras en otorgar los resultados de los hisopados

Compartir

El ministro de la Comunidad y a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, doctor Aníbal Gómez, en un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, aseguró que Formosa no tendrá demoras en otorgar los resultados de los hisopados.

“El aumento de la cantidad de test se debe a que la provincia ha aumentado su capacidad operativa en todo el territorio. Para ello se han conformado equipos de testeos para los hisopados en Ingeniero Juárez, Las Lomitas, El Potrillo, El Chorro, Clorinda, y en la ciudad capital, con el objetivo de aumentar la cantidad de pruebas; lo que es fundamental para la detección de casos y sobre todo, para poder controlar cualquier foco que pudiera existir”, enfatizó Gómez.

En este sentido, indicó que para una pronta respuesta al aumento de testeos, se han instalado laboratorios y se ha capacitado al personal en diferentes localidades del interior y la ciudad capital; “Ingeniero Juárez ya cuenta con un laboratorio y con personal idóneo para obtener los resultados ahí sin necesidad de enviarlos a esta ciudad; lo mismo sucede en Las Lomitas –ya se está trabajando en la instalación de un equipo completo para acelerar los resultados en lugar- y se ha reforzado el laboratorio de Clorinda para que tenga una mayor capacidad de respuesta”.

Remarcó que Formosa “en un principio no tenía ningún laboratorio para obtener los resultados de COVID” y recordó que “el primero en adquirir el equipamiento fue el laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad, a continuación se dotó del equipamiento al Hospital Interdistrital Evita y a la Unidad de Pronta Atención de Contingencia UPAC, como así también de capacitaciones para el personal de salud”.

En este marco, puntualizó en que se subdividió a la provincia en cuatro zonas sanitaria a la ciudad de Formosa y que se está instalando en las mismas los equipamientos necesarios para procesar en el área geográfica que le corresponda las muestras, y no recargar a la UPAC, ni los hospitales Evita o el Alta Complejidad. “No vamos a tener ninguna demora en las respuestas de los resultados de los hisopados y se prevé que aumenten, es lo que buscamos”, subrayó el ministro.

Sobre el final, marcó que “el éxito de esta estrategia radicará en detectar rápidamente algún caso positivo, aislarlo y evitar la transmisión comunitaria”.

