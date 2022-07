Aseguran que Formosa registró en el NEA el mayor número de empleo de la construcción

Compartir

El Observatorio de Políticas Públicas de Formosa Politiké realizó un nuevo informe semanal donde analizó algunos de los aspectos más destacados de la actualidad nacional, regional y provincial. Del mismo se desprende que los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de abril, crecieron un 18,5% a nivel nacional con respecto al mismo mes del año anterior.

En el NEA, el crecimiento interanual fue del 20,1%, observándose un importante crecimiento en Formosa (+42,3%), Chaco (+40,3%), Misiones (+19,7%), mientras que en Corrientes se registró una disminución interanual del 11%.

Por su parte, los salarios de este sector crecieron en promedio un 46,8% a nivel nacional en abril en términos interanuales, mientras que, en el NEA, el incremento fue de 45,9% en promedio. En Formosa por su parte, el crecimiento salarial de los empleados registrados del sector fue del 46,5%.

En cuanto al consumo de combustible en el mes de mayo de 2022, se registró un crecimiento interanual del 12,7 % a nivel nacional, mientras que en el NEA creció el 26,7% interanual. Con respecto a la provincia de Formosa, el consumo de combustible creció un 86,5% interanual, siendo la jurisdicción de mayor consumo interanual en el país.

Según datos del INDEC en el primer trimestre del 2022 se reflejó que en la Balanza de pagos la cuenta corriente arrojó un déficit de US$ 1.130 millones. Explicándose por un déficit en el ingreso primario de US$ 2.150 millones, compensado parcialmente por el ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por US$ 610 millones y del ingreso secundario por US$ 409 millones.

Además, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de US$ 1.589 millones. Mientras que, las reservas internacionales aumentaron US$ 3.192 millones por efecto de las transacciones de la balanza de pagos.

En cuanto a la Posición de Inversiones Internacionales al 31 de marzo de 2022, la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora a valor de mercado de US$ 119.345 millones. Mientras que la Deuda externa a valor nominal se estimó en US$ 274.355 Millones.

Industria Farmacéutica

La facturación de la industria farmacéutica total fue de $ 164.783,5 millones, arrojando un crecimiento de 48,2% interanual (respecto al mismo trimestre del año anterior) en el primer trimestre del 2022. Además, se reflejó en la producción nacional al mercado interno un incremento del 52,4% i.a, la de exportación 42,5% i.a y la reventa local de importados 40,4% i.a.

Energía

Los indicadores del sector energético en la Argentina arrojaron los siguientes resultados:

Indicador sintético de energía (ISE): Presentó un crecimiento del 0,8% i.a (respecto al mismo trimestre del año anterior). Dicho indicador releva el desempeño del sector energético a partir de la evolución de la generación neta de energía eléctrica, el gas entregado neto de centrales eléctricas y un conjunto de derivados del petróleo.

Autogeneración y cogeneración de energía eléctrica: La energía autogenerada arrojó un incremento del 14,5% i.a. Mientras que, la energía cogenerada mostró una baja del 22,5% i.a. El presente indicador releva un conjunto de establecimientos clasificados en las actividades de explotación de minas y canteras y de la industria manufacturera, e indica la cantidad de energía eléctrica autogenerada y cogenerada total, despachada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y para autoconsumo.

Biocombustible: El biodiésel mostró un crecimiento del 69,3% i.a. Además, el bioetanol creció el 6,6% i.a. Este indicador expone datos sobre producción, despachos al mercado interno y exportación de biodiésel y bioetanol.

