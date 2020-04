Aseguran que la feria extraordinaria en la justicia «se va a extender hasta tanto lo disponga el Presidente»

Compartir

La doctora Verónica Priewe, Secretaria de Gobierno del Superior Tribunal de Justicia, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo continúa la cuarentena en los edificios de tribunales, teniendo en cuenta que el lunes próximo algunas actividades y áreas del estado irán levantando de manera gradual el aislamiento.

«Durante la feria extraordinaria algunas aéreas indefectiblemente deben continuar trabajando, la justicia penal, la civil siguen al igual que violencia familiar, el área contable también, hay áreas que por la función inherente no se pueden suspender, tenemos guardias mínimas con magistrados de turno y algunas personas del escalafón administrativo que también están prestando servicio pero en forma reducida y extraordinaria, no hay convocatorias masivas», indicó.

Sobre la posibilidad de que vayan más jueces a trabajar y resuelvan nuevas cuestiones dijo que «se faculta a los magistrados para que puedan concurrir a sus despachos o llevar los expedientes a sus respectivos domicilios particulares para que vayan proyectando auto interlocutorios o sentencias, se los faculta para retirar los expedientes y trabajar pero no están facultados para reubicarlos y mucho menos para notificar, simplemente se trata de ir avanzando en este período de feria en el trabajo que quedó en las oficinas pero no estamos facultados para las notificaciones».

«No regresan los trabajos, simplemente van adelantando los trabajos que les corresponden por jurisdicción una vez que se levante la cuarentena porque o sino estaríamos transgrediendo la cuarentena ya decretada por el presidente», aclaró.

Al ser consultada sobre hasta qué fecha estarán con la feria debido a la pandemia, explicó que «no tenemos fecha de vuelta, la feria extraordinaria se va a extender hasta tanto el presidente resuelva el levantamiento de la cuarentena, eso lo dispuso el Superior Tribunal, eso no tiene una fecha límite, eso lo va a disponer la presidencia y cuando el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial lo dispongan nosotros también levantaremos la cuarentena».