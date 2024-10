Aseguran que la gente hoy compra carnes por unidad ya no por kg y retacea también en otras mercaderías

El gerente de supermercados de la Previsora del Paraná, Pablo Altamirano dialogó con el Grupo de Medios TVO y habló acerca de la situación del sector, aclaró que si bien en el comercio hay programas y también descuentos para afiliados y no, de un tiempo a esta parte la gente dejó de comprar carnes por kilo y hoy llevan por unidad, situación que también se ve reflejada en otro productos.

Altamirano comenzó diciendo: “nuestros clientes, los afiliados y lo que no antes venían y compraban dos kilos de milanesas, un poco de otros cortes y el tradicional corte para asado, hoy compran mucho menos que antes, casi por unidad”.

“Cuando compran un paquete de yerba de un kilo que se inclina por llevar el de medio o bien busca el más económico, la gente hoy ya no elige por calidad y revisa cada vez más los precios, vive el día a día”, añadió.

“Más allá de los tickets siguen siendo muchos, notamos que hay mucha reducción de productos, si bien esta situación es relativa porque tenemos la misma cantidad de tickets emitidos de un mes al otro, pero los productos que lleva cada cliente no son los mismos, la cantidad de cosas compradas ha disminuido considerablemente”, completó diciendo.

Programas

En cuanto a si han podido adherir a algún programa de Nación o a nivel Provincial explicó “nosotros somos una única sucursal en Formosa y si bien hay otros supermercados que tienen sucursales en otros barrios o bien en el interior la Previsora siempre trata de brindarle algún tipo de aliciente a los afiliados, por ejemplo nosotros en el mes de octubre los lunes y viernes tenemos el 15 por ciento de descuento en todo lo que es supermercados para los afiliados y de marte a jueves hay un 10 por ciento de descuento”.

“Tenemos que por parte del Gobierno provincial estamos dentro de un programa “Precios Formoseños” con esto buscamos que cada persona pueda llevar un artículo de necesidad en cada mesa y pueda estar tranquilo con precios que se mantienen hace más de 5 meses y son 24 artículos”, indicó el trabajador.

En cuanto a precios informó Altamirano que “los meses de diciembre, enero y febrero fueron meses con mucha incertidumbre porque se pensaba que el dólar iba a estar mucho más alto de lo que estaba, se vió muchos cambios de precios”.

Consultado acerca de cuál fue el rubro que más bajó los precios explicó que todo lo que es yerbas y carnes ha disminuido su precio. “Algunos lácteos y artículos de limpieza también han bajado sus precios”. Por último manifestó que hay muchos artículos que han mantenido sus precios desde hace algunos meses.