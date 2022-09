Aseguran que la “mala organización” del Ministerio de la Comunidad genera que la gente se pelee por las cajas alimentarias

Compartir

Ariel Pichilo, comunicador de Bartolomé de las Casas, en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió a la pelea que días atrás protagonizaron mujeres de la comunidad por cajas alimentarias; dijo que estas cosas suceden por la mala organización por parte del Ministerio de la Comunidad que no conocen el lugar ni a la gente.

“La entrega de las cajas fue el jueves, lo realizó como siempre el Ministerio de la Comunidad”, comenzó diciendo.

Agregó que “hay una planilla la cual se debe respetar, pero desde el Ministerio quieren imponer sus normas y quieren cortar a aquellos que tienen pensión o asignación y eso genera malestar y que la gente se pelee, además acá hay mucha gente que no tiene beneficios, entonces necesita la mercadería”.

“Esto pasa por falta de coordinación, nosotros tenemos una manera de manejarnos, pero cuando viene gente de afuera que no tiene conocimientos se hacen mal las cosas”, lanzó Pichilo.

