Aseguran que la ordenanza de regulación de pirotecnia sonora arrojó un «balance positivo»

El titular de la organización de TEA en Formosa, Víctor Sánchez en comunicación con el Grupo de Medios TVO evaluó el comportamiento de las pirotecnias sonaras tras la campaña que vienen realizando hace cuatro años con el lema «Mas luces y menos ruidos», el cual aseguró que hubo un «balance positivo» con respecto años anteriores y agradeció el acompañamiento de toda la sociedad formoseña.

«A través de las redes sociales estamos, recibimos distintos comentarios de cómo han pasado las distintas familias la Nochebuena con respecto a las pirotecnias sonoras en cada uno de los barrios, de esto sacamos un balance positivo porque hemos notados que en comparación con años anteriores fue mucho menos el uso de las pirotecnias en los hogares, por lo que agradecemos el acompañamiento de toda la sociedad formoseña que se ha sumado y entendió de que se tarta nuestra campaña que venimos realizando hace cuatro años con el lema «Más luces y menos ruidos»», informó

El titular de la organización de TEA, recordó que «el 4 de septiembre se firmó la ordenanza, para llevar adelante la regulación de toda pirotecnia que no superara los 65 decibeles», ante esto explicó que con esta medida «no está prohibida la venta de los fuegos artificiales, sino que permite la utilización de todo elemento que emitan solo luz y no sean sonora».

«Esto estuvo llevando delante para estas fechas la gente de bromatología, con el decomiso e la pirotecnia sonora y concentrando en una zona los puestos de ventas para poder llevar un control y si bien se escuchó que tiraron, fue mucho menor que años anteriores, y se escuchó solo en el horario de las 12», sostuvo.

Además agradeció al personal de bromatología que «el día 24 de diciembre les hicieron realizar una prueba a los comerciantes en el Playón Municipal donde se hizo el lanzamiento de la pirotecnia, donde se comprobó que separaba los 65 decibeles entonces se prohibió, elaborando el acta de infracción; por lo que hemos tenido un buen acompañamiento por parte de la Municipalidad, y nuestra campaña dio su fruto. Pedimos a la sociedad que en las fiestas de fin de año nos sigan acompañando».

Contó que la prueba se realizó por que había un debate con respecto a un producto por lo que se tuvo que realizar la medición. «Los comerciantes se mantenían en la postura de que esa pirotecnias si se podía comercializar, porque ellos estaba convencidos de que no superaban los 65 decibeles, por lo que el 24 a la mañana se hizo la detonación, donde también fue una con un niño con TEA, donde se dieron cuenta que le lastimaba porque el menor se tapaba los oídos, por lo que se pasó a prohibir este elemento».

Asimismo brindo detalles del relevamiento que hicieron en distintos barrios sobre el uso de la pirotecnia donde si bien insistió que hubo un mayor acompañamiento con respecto años anteriores; tenemos que en el Fontana, Mariano Moreno, Villa Hermosa, Procrear, San Pedro, Don Bosco, Venezuela hubo muy poca pirotecnia mientras que en el barrio Eva Perón, Circuito Cinco, 12 de Octubre, barrio Centro y también en el barrio Obrero; mientras que en el interior en El Colorado, Kilometro 142, Colonia Pastoril fueron muy pocos y hasta en algunos casos pirotecnia 0. Estos son los datos que estamos teniendo hasta el momento.

Por último dijo que «hemos llegado a una conclusión y coincidimos casi todos los padres que hubo mucho acompañamiento por parte de la sociedad y mucha toma de conciencia, porque no es que nosotros como padres queremos sacar una cultura o una tradición que viene desde años, sino que se pongan de nuestro lado y nos entiendan que es un momento que para nosotros es desagradable, porque tenemos que estar conteniendo a nuestros hijos el disfrute de la celebración que otros están realizando»

«Este logro y avance que vamos teniendo, no es solamente gracias al trabajo que venimos haciendo desde la organización, sino también tenemos el acompañamiento de los medios de comunicación, la Municipalidad que se puso a hacer campaña con nosotros, los mascoteros que también ponen su parte y el aporte de cada ciudadano. Esto es un logro de todos en forma conjunta».

Control de pirotecnia sonora

En relación al control de ventas de artículos de pirotecnia que deben estar legalmente autorizados, el Dr. Jorge Tarantini, director de Bromatología de la Comuna, afirmó «hasta el momento tenemos cuatro lugares habilitados para la comercialización legal de artículos de pirotecnia a los que podrían sumarse más, dependiendo del control del Cuerpo de Bomberos de la Policía y de los requerimientos y aprobación por parte de la Dirección de Bromatología municipal. En esto cabe aclarar – dijo el funcionario – que se trata solo de artículos lumínicos, no sonoros, o en todo caso que no excedan los 65 decibeles desde el punto de lanzamiento», subrayó.

«Nosotros venimos realizando las inspecciones y controles a comercios, tanto en locales como en la vía pública, informando a toda persona que tenga la intención de comercializar estos productos acerca de la ordenanza en vigencia y de la prohibición de la venta de elementos pirotécnicos sonoros», detalló Tarantini.

«En cuanto a los niveles sonoros, hicimos una prueba en la sede de la dirección con el decibelímetro y solamente el “chaski-boom” y una cañita voladora sonora, con una pequeña explosión final, son los únicos artículos que no exceden los decibeles desde el punto de lanzamiento», comentó.