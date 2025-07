Aseguran que los policías apartados en Bs. As. eran una «célula militante» de LLA

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que el grupo de la Policía Bonaerense que fue apartado de la fuerza funcionaba como una “célula militante” de La Libertad Avanza “a las órdenes” del oficial retirado y candidato a legislador libertario Maximiliano Bondarenko, con recursos públicos para financiar la campaña electoral.

“La policía tiene derecho a votar, piensan lo que quieren, se expresan como quieren, no hay ninguna persecución. En estos seis años no perseguimos a nadie. Tenemos intendentes en actividad que vienen de la Policía bonaerense», aclaró el funcionario del gobernador Axel Kicillof.

En diálogo con Radio Splendid, aclaró que “el problema viene cuando una división de la Policía empieza a ser conducida desde afuera por un policía retirado, y empieza a trabajar como una célula militante del partido político a las órdenes de un candidato”.

“Eso es lo que no podemos permitir y lo que pasó”, aseguró Alonso, quien señaló que se decidió avanzar con el desplazamiento de los oficiales de la división Ecológica de la fuerza policial a partir de una denuncia anónima muy documentada que recibió el Ministerio de Seguridad.

Dicha denuncia tenía “muchos elementos, con audios, imágenes, capturas de pantalla, informes muy detallados señalando esta situación: que hay un grupo de la Policía Ecológica de la provincia de Buenos Aires que está a cargo de un comisario mayor».

“Después hay distintas oficinas dispersas por toda la provincia de esta Policía Ecológica que están trabajando al servicio de la campaña de Bondarenko”, afirmó.

Según indicó, la denuncia sostiene que este presunto grupo clandestino libertario al interior de la Policía Bonaerense le ofreció a Bondarenko “financiamiento para la campaña” a partir de “plata negra” cuyo origen de está investigando.

“Había una red de legisladores de La Libertad Avanza y de concejales que recibía asesoramiento de este grupo en materia de seguridad. Si alguno tenía una duda o consulta, los llamaban a ellos. Ellos redactaban notas, como pedidos de informes a las autoridades, con el membrete de La Libertad Avanza. Eso no hay forma de explicarlo”, cuestionó Alonso.

Para el ministro, el objetivo de este grupo de policías sediciosos era “avanzar en una reforma policial, con purga de los altos mandos, pasar a retiro a los oficiales más antiguos que ellos y quedarse con el control de la Policia frente a un eventual triunfo de LLA en 2027”.

Alonso insistió en que “la ley orgánica de la Policia bonaerense les prohibe desarrollar actividad politico partidaria”.

“Pueden votar, tener su ideología, opinar lo que quieran. Lo que no pueden hacer es militar políticamente y menos en una dependencia policial o hacer que toda una estructura policial trabaje para un candidato político, y más aún si es un policía retirado que trabaja desde afuera. No puede ocurrir eso y es lo que no podemos permitir», remató el funcionario.