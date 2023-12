Aseguran que Luis Suárez tiene un «acuerdo inminente» con el Inter Miami

A punto de finalizar el año con Gremio de Porto Alegre, de donde ya se despidió, Luis Suárez está a punto de formalizar el preacuerdo que pactó con Inter Miami. En Estados Unidos dan por descontado que en los siguientes días firmará su vínculo con la franquicia de Florida y se reencontrará con su amigo personal y ex compañero en el Barcelona, Lionel Messi.

“El acuerdo es inminente, pero Suárez aún no ha firmado con el Inter Miami porque Gremio todavía tiene su final de temporada como visitante contra Fluminense esta semana. Se espera que Suárez firme un contrato por un año y el club utilizará el Fondo de Adjudicación Específico (TAM) para mantener su salario por debajo del umbral de Jugador Franquicia”, fue la información que publicó el Miami Herald, apelando a una fuente directa de la MLS.

Además, recordaron que a todos los equipos se les permite hasta tres Jugadores Franquicia (aquellos cuyos salarios exceden el presupuesto salarial máximo de la liga, fijado en unos 650.000 dólares en 2023 y que se aumentará a 2,4 millones de dólares, tope que permitirá la inclusión del Pistolero (cumplirá 37 años en enero), quien se sumaría así a su amigo Messi y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, todos conocidos del Barcelona.

Suárez se despidió a lo grande de Gremio, donde convirtió el 1-0 ante Vasco da Gama en lo que fue la última presentación como local. Tras el match, publicó un mensaje en las redes sociales: “Mi familia y yo queremos agradecer a todos por el cariño y lo vivimos (el sábado) en la Arena Do Gremio. Fue un día increíble e inolvidable que llevaremos en nuestros corazones para siempre”.

Si bien se discutió mucho sobre el estado físico de Lucho desde su arribo al Tricolor brasileño, sus números indicaron que está en plena vigencia: convirtió 27 goles en 53 partidos disputados contabilizando Brasileirao, copas nacionales e internacionales. Obtuvo la Recopa Gaúcha y el Campeonato Gaúcho 2023, mientras que aseguró la clasificación de Gremio a la Copa Libertadores 2024 y en la última jornada (mañana visitará a Fluminense) su posición en la tabla, pudiendo acabar del segundo al sexto puesto.

En las últimas horas, una declaración del uruguayo al medio Sport 890 de Uruguay encendió la alarma: “En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona en enero. Llevaba tres meses trabajando y justo vino la pandemia, nos mandaron a encerrar y en el último mes terminé trabajando en mi casa solo. No es lo mismo que yo haga cuádriceps o trabajos que venga un fisio y te extienda bien la rodilla”.

Y completó: “Lo que siento es un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara liquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un limite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren (antinflamatorio y analgésico)”.

La pretemporada en Inter Miami se iniciaría el 10 de enero. En el calendario de Las Garzas figura un amistoso como visitante el 19 de enero contra el seleccionado nacional de El Salvador en el estadio Cuscatlán. Antes de la competición oficial, el equipo de Gerardo Martino disputaría otros cinco o seis duelos de exhibición, incluido uno contra Newell’s en Miami a mediados de febrero. Vale recordar que la MLS comenzará a fines de dicho mes.