Aseguran que no habrá intervención en la Universidad Nacional de Formosa

Compartir

Linkedin Print

Habiéndose producido el fallo de la Cámara Federal de Resistencia, “Guillen, José Luis y Otros c/ Universidad Nacional de Formosa y Otros s/Recurso Directo Ley de Educación Superior 24.521”, Expte. N° FRE 3939/2021/CA1”, por el cual se dota de fortaleza institucional a la UNaF se aleja a todo aventurero con tal propósito de querer intervenir la casa de altos estudios.

Dicho recurso directo fue interpuesto contra el “Acta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria Especial de la Asamblea Universitaria de la UNaF” fijada para el día 24 de septiembre de 2021, solicitando la declaración de nulidad absoluta e insanable de las mismas.

Este grupo de empleados de la UNaF (docentes y no docentes) falsamente invocaban una inexistente calidad de “miembros titulares de la Asamblea Universitaria”, siendo que los mismos no eran consejeros directivos ni consiliarios superiores. Además desconocían la autoridad del rector Prof. Esp. Augusto Parmetler y no acataban las resoluciones dictadas por él como presidente nato de la Asamblea, presidente del Consejo Superior y representante de la Universidad.

Desde tal perspectiva, se concluyó que los pretensos actos administrativos de la Asamblea Universitaria fueron elaborados por personas que no se encontraban investidas de facultades al efecto, habiendo sesionado en forma inválida al no contar con la presencia de los miembros necesarios.

Es decir que los actos en cuestión carecían de uno de los elementos esenciales de validez al encontrarse afectada la competencia del mismo, deviniendo por ende su nulidad absoluta.

En tal sentido, la Cámara resolvió hacer lugar al recurso directo interpuesto en fecha 23/09/2021 y, en consecuencia, declarar la nulidad absoluta e insanable del “Acta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria Especial de la Asamblea Universitaria de la UNaF” fijada para el día 24 de setiembre de 2021 y la Resolución 004/21 de la Honorable Asamblea Universitaria de la UNaF.

Compartir

Linkedin Print