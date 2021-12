Aseguran que por el cierre de exportaciones se complica conseguir «buena carne» para las fiestas

Compartir

Desde el inicio del mes de diciembre, las carnicerías de todo el territorio tienen altas expectativas de venta, lo que se ve complicado porque según manifestaron, a causa de las exportaciones no se consigue “buena carne”.

Walter, propietario de un comercio de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó lo que ocurre con los productos cárnicos en esta época del año donde más demanda poseen.

“Las ventas están un poco flojas para ser lo que es diciembre por el tema de escasez de costilla, no está habiendo costilla de novillito, vacío y el tema asado la verdad es que va a estar muy complicado poder conseguir y darle un buen asado al cliente que tenga novillito y esas cosas, ternero sí sigue habiendo porque estamos bajando media res pero cuesta conseguir costilla ventana o que viene con vacío, no hay cortes porque como la exportación está cerrada, se exporta únicamente vaca, eso dicen mis proveedores y hace semanas que no reciben ni una plancha de costilla de novillito. En mi local vendo lo que tengo, hace un mes que se consume mucho asado, hay despedidas de año, podríamos vender muy bien, pero se nos complica mucho porque no hay”, lamentó el comerciante.

Asimismo afirmó que “los precios están dentro de todo en orden, hace tres semanas que fue el aumento del 25% aproximadamente, después no hubo un aumento en lo que va de media res, el que consigue costilla lo hace a un precio muy alto, venden a 1100 pesos el kilo y se complica comprar y más vender porque la gente no cuenta con tanto dinero para poder acceder a un asado bueno”.

El trabajador aseguró que en estas épocas, “la gente busca otro corte, hay opciones; está el cordero,lechón a precio accesible, costilla de cerdo, hay cortes económicos pero la costilla es lo que más quiere comer la gente para las fiestas, al igual que el vacío”.

Respecto a sus expectativas de ventas para las fiestas, manifestó que “creería que la gente se va a tener que volcar a otra cosa, no vamos a poder satisfacer a todos, se nos va a hacer muy difícil, hablo siempre con colegas y todos estamos iguales, no pasa por una cuestión de no poder comprar sino que no hay, antes cuando había más exportaciones habia corte de costilla, vacío porque lo que se exporta es pulpa y demás, la costilla queda para el mercado interno, estaba a un precio razonable hace unos años, al no haber ahora se encarece, el que tiene asado sale a vender carísimo y hay muy poco”.

“Se hace muy difícil conseguir buena carne porque estamos exportando únicamente vaca y la carne de vaca no es una costilla buena que es lo que consume la gente de la zona, es un asado de baja calidad, no es malo pero no es un asado de novillito o ternero que es lo que más se consume, lo que más pide la gente”, finalizó.

