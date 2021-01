Aseguran que sacaron de contexto las expresiones del senador Mayans

Compartir

CLORINDA.- Referentes políticos expresaron que “medios nacionales y referentes del arco opositor, han sacado de contexto las declaraciones a un medio nacional del actual presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación, José Mayans, buscando en un año electoral generar reacciones adversas a sus manifestaciones”.

“Lo expresado por el parlamentario nacional, no solo refleja expresamente lo que establece la Constitución Nacional sino reafirma que la política sanitaria llevada adelante por la provincia de Formosa es acertada pues busca preservar y cuidar la salud de la población en general. De ninguna manera pueden, los derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional ser priorizados en desmedro de la salud pública y más aún en tiempos de pandemia”, aseguraron.

Asimismo recordaron que “claramente la Constitución Nacional en su artículo 14, establece los derechos de los cuales gozan los habitantes de la Nación. Este artículo resulta ser uno de los pilares fundamentales en materia de derechos civiles garantizados en nuestro ordenamiento jurídico. Precisamente este mismo artículo establece las limitaciones, que por razones de orden público, seguridad y salud pública, pueden ser aplicadas”.

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 12 inciso 1 establece “el derecho a circular libremente…..”; asimismo en dicho ordenamiento jurídico internacional se determina en el artículo 12 inciso 3 que el ejercicio de los derechos por él consagrados no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, los derechos y libertades de terceros”.

“Al momento de dictarse el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el gobierno nacional dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), al inicio de la pandemia en marzo del año pasado, invocó precisamente dichas normativas para justificar y argumentar las disposiciones establecidas con el fin de preservar la vida y la salud pública”.

El senador Mayans ante una pregunta del periodista del diario La Nación respondió: “El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. Es claro el Código Penal, que no podés andar contagiando a la gente. Esto es un aislamiento preventivo, son diez días o catorce días hasta que tengan un hisopado negativo. Es para proteger”.

“De sus expresiones surge claramente el concepto general que definió al argumentar su postura y en ningún momento manifestó o intentó imponer la supresión de derechos civiles consagrados en la carta magna nacional”.

Para finalizar indicaron que “la oposición, tanto nacional como provincial, respaldada por los multimedios nacionales instaló una frase parcial, sacada totalmente de contexto, con la finalidad de seguir fomentando la división de los argentinos y en especial del pueblo formoseño que por estas horas, mayoritariamente lucha denodadamente contra la pandemia que afecta a todo el mundo y que ya se ha cobrado millones de vida en todo el planeta”.

